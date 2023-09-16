Во время погрузочных работ погиб стропальщик

Прокуратура проводит проверку по факту гибели на производстве рабочего

Сегодня во время проведения погрузочных работ на площадке УЖДТ НЛМК произошёл смертельный несчастный случай с сотрудником подрядной организации, производившим стропальные работы.



«На место происшествия выехал прокурор Левобережного района г. Липецка Евгений Курицын, экстренные службы, оперативно-следственная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура организовала проверку соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования по привлечению виновных к ответственности», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.





