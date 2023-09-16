Происшествия
27 минут назад
Во время погрузочных работ погиб стропальщик
Прокуратура проводит проверку по факту гибели на производстве рабочего
Сегодня во время проведения погрузочных работ на площадке УЖДТ НЛМК произошёл смертельный несчастный случай с сотрудником подрядной организации, производившим стропальные работы.
«На место происшествия выехал прокурор Левобережного района г. Липецка Евгений Курицын, экстренные службы, оперативно-следственная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура организовала проверку соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования по привлечению виновных к ответственности», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
«На место происшествия выехал прокурор Левобережного района г. Липецка Евгений Курицын, экстренные службы, оперативно-следственная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура организовала проверку соблюдения работодателем федерального законодательства в сфере охраны труда. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования по привлечению виновных к ответственности», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.