Сегодня в Липецке: некрасивые стены закрасят, работодатели ждут выпускников вузов и даже студентов

Сегодня липчан ждёт выставка талантливого портретиста, увлекательный рассказ об известной актрисе и приглашение на Art-Олимпиаду.

Тепло и солнечно

Золотая осень продолжается. Днём в Липецке 21-23 градуса, преимущественно без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 сегодня отключат холодную воду потребителям на улицах Металлистов, 1, 3, 5, а также в частном секторе этой улицы; Московской, 6а; Ново-Весовой, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б; Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18; Юношеской, 12, 14, 16, 18, 19, 23а, 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 44, 45, 47, 49, 59.







Отключение света

Электричество выключат с 9:00 до 17:00 на улицах XX Партсъезда; Гражданской, 1а; Дарвина; Димитрова; К. Маркса; Ковалёва, 109к; Красной; Чапаева, 24 – 47; проезде Ильича.







Пробки

Доехать до работу с ветерком по нашим временам уже достижение. Пробки в городе начинают собираться с 6 утра, а иногда и раньше. Выход один: перед выездом рекомендуем изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложение. Всего несколько минут на рекогносцировку помогут сэкономить уйму времени в пути. В Липецке нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать. Не опаздывайте!

К юбилею актрисы (12+)

Известный липецкий киновед Алексей Колбаско сегодня ждёт всех желающих в 15:30 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича,16).







Цикл его знаменитых лекций продолжил рассказ о Народной артистке СССР Татьяне Дорониной, которая ныне живёт и здравствует, а 12 сентября отпраздновала своё 90-летие. За свою долгую творческую жизнь Доронина снялась всего в 15 художественных фильмах, но, тем не менее, трижды была признана читателями журнала «Советский экран» лучшей актрисой года. В 1966 году на экраны вышел полюбившийся многими фильм «Старшая сестра», где Доронина была отмечена в первый раз. Лучшей актриса вторично стала в 1968 году за роли в фильмах «Три тополя на Плющихе» и «Еще раз про любовь». И в третий раз Татьяна Доронина была отмечена зрителями за фильм «Мачеха».

Как обычно, Колбаско подобрал интересные отрывки из этих фильмов и факты съемок, которые известны немногим. Вход свободный.

Выставка портретов (12+)

Еще сегодня можно сходить в Липецкую областную универсальную научную библиотеку на выставку Егора Фильчакова.

Местный художник специализируется в основном на портретах, умудряется создавать их самыми разными способами – акварелью, масляными красками и с помощью компьютерной графики. Главной своей способностью считает умение видеть и подмечать в людях скрытые черты, которые затем переносит в свои работы. Лица на его картинах завораживают и притягивают внимание зрителей.







Выставка продлится до 9 октября, вход на неё свободный. Библиотека работает ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 19:00, по выходным - с 10:00 до 19:00.

Испорченные вандалами стены сделают гордостью Липецка

Представители молодёжного правительства Липецка выявили в городе 162 здания, стены которых испорчены надписями, рекламой и т.д.

Что с ними будут делать? Закрашивать, да не просто ровным однотонным слоем, а совместно с Закрытым клубом художников превратят проблемные поверхности в произведения в яркие геометрические арт-инсталляции. 100 поверхностей закрасят уже в сентябре!







Помочь этой работе может каждый. Например, помочь выявить остальные места, которые ждут кисти художников. Для этого нужно отправить фотографию и адрес места, которое требует вмешательства художников, а дальше мастера все сделают сами. Сделать это можно по ссылке.

Art-Олимпиада

В Липецке открыт приём заявок на участие в Art-Олимпиаде, которая пройдёт по четырём направлениям: изобразительное искусство, музыка, хореография, театральное искусство.

Участвовать могут ученики общеобразовательных школ, детских художественных и музыкальных школ, учреждений дополнительного образования и студенты 1-2 курсов среднего профессионального образования.







Задания составлены в соответствии с программными требованиями общеобразовательных школ (базовый уровень) и детских школ дополнительного образования (повышенный уровень). Участников ждут два этапа, без предварительного отбора.

По всем вопросам можно обращаться по номеру: 8 (343) 377-65-69 или по электронной почте: art_urfodu@mail.ru

Липецкие работодатели за распределение выпускников

Каждый второй работодатель в Липецкой области готов участвовать в программе распределения выпускников вузов и предоставить им рабочие места. К такому выводу пришли специалисты SuperJob после опроса руководителей предприятий и организаций.

О своём желании участвовать в программе распределения молодых специалистов заявили 52 % представителей компаний. Судя по комментариям, чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей. Еще в 14% организаций сообщили, что они уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Каждая пятая компания - 21% не хочет участвовать в программе распределения выпускников, предпочитая на рынке труда выбирать людей с опытом.







О готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства - 60 и 54% соответственно. Уже наладивших взаимодействие с университетами работодателей больше всего в IT- и образовательной отрасли - 29 и 25% соответственно.

Трудоустроить студента очника

Иногда работодатель не готов ждать и хочет, словно горячий пирожок из плиты, использовать молодого специалиста ещё до получения им диплома. Юристы SuperJob разъяснили особенности трудоустройства студентов очной формы обучения.

С молодым человеком или девушкой можно заключить срочный трудовой договор. Такой же договор заключается, когда студент принимается на работу с целью прохождения практики или стажировки в рамках обучения.

Нужно учитывать возраст работника. Если ему ещё исполнилось 18 лет, то на него распространяются гарантии, установленные для несовершеннолетних работников: например - сокращенная продолжительность рабочего времени. Таких работников нельзя принимать на должности, которые запрещены несовершеннолетним – работа во вредных условиях, ночной труд, в том числе в клубах и барах, торговля спиртным и т.д.







Если же ваш сотрудник уже совершеннолетний, то его приём на работу производится по общим правилам, как и для всех сотрудников. Исключение составляет лишь обязанность работодателя предоставлять дополнительные отпуска для учёбы без сохранения заработной платы.

- для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году;

- для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца;

- для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

Если же работник учится в среднем специальном заведении, то ему положены следующие дни дополнительного отпуска без сохранения заработной платы:

- для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году;

- для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев.

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня. Но при этом интерес к новостям и окружающей жизни не должен ослабевать. К счастью, липчанам не нужно тратить много времени на поиск информации – одно нажатие и вы уже на GOROD48, а свежая и полезная информация тут как тут.. Чаще заходите на сайт и ничего не упускайте из виду. Увидимся в течение дня!