МХК «Липецк» опять проиграл на старте, удалили даже тренера

Сегодня наши парни заиграли лишь при счёте - 0:5....

Липецкие хоккеисты не сумели взять реванш за поражение от саратовского «Кристалла» в стартовой игре НМХЛ. Повторный матч в Саратове вновь завершился победой хозяев – 5:3.

Сегодня у липчан было уже меньше проблем с составом, чем накануне, когда выяснилось, что часть заявки нашей команды не отображается в системе ЦИБ (Центральное информационное бюро), из-за чего вчера до игры не допустили нескольких хоккеистов.

Сегодня на лёд вернулись нападающие Иван Баранов и Василий Балмашнов, оба значатся ассистентами капитана команды защитника Заура Курбанова. А вот защитник Ярослав Хараб сегодня утром принял решение… покинуть МХК «Липецк». 197-сантиметровый игрок обороны перешёл в нашу команду по ходу прошлого сезона, сыграл 26 матчей, в том числе 4 в плей-офф, забросил 2 шайбы, сделал 7 результативных передач. Всю предсезонку прошёл с «Липецком».

В обороне у главного тренера Алексея Храмцова опять не хватало народу – на матч вышли всего 6 защитников.

Да и вообще оборонительная линия напоминала решето: уже к 7-й минуте хозяева забросили нам две безответные шайбы, в во втором периоде – ещё две.

При счёте 4:0 «Липецк» заменил вратаря: вместо Максима Пузякова вышел Егор Файбышев. А ещё «Липецк» лишился… главного тренера. Храмцов бурно спорил с судьями и в итоге схлопотал матч-штраф на неспортивное поведение.



Возможно, эпатажной выходкой Храмцов решил разбудить своих хоккеистов. Отчасти ему это удалось



Третий период для липчан начался с очередной пропущенной шайбы, после чего счёт стал, как в песне – 5:0. Любопытно, что все свои голы волжане забили в равных составах.

«Кристалл» посчитал дело уже сделанным и немного расслабился, а «Липецк» спохватился в самом конце. Шайбы Арсения Лащёнова на 47-й минуте и Никиты Попадьина на 51-й зажгли небольшой лучик надежды. Наконец на 68-й минуте новобранец из «Капитана» (Ступино) U-18 Никита Захаров забросил единственную в этом матче шайбу в большинстве – 5:3. Липчане тут же сняли вратаря и оставшиеся 2 минуты и 15 секунд атаковали вшестером, но поезд уже ушёл.

22 и 23 сентября команда Храмцова проводит следующие матчи на выезде с «ЭкоНикой-Бобров» (Воронежская область).

МХК «Кристалл» (Саратов) – МХК «Липецк» - 5:3 (2:0, 2:0, 1:3).

Шайбы: 1:0 – И.Краснов (Червонцев), 4:00. 2:0 – Червонцев (Ильясов, И.Краснов), 06:36. 3:0 – Чуркин (Сухорученков), 27:22. 4:0 – Тельцов (Червонцев, И.Краснов). 5:0 – Шушпанинов (Слукин), 45:13. 5:1 – Лащёнов (Влад Мельников, Балмашнов), 47:00. 5:2 – Попадьин, 50:24. 5:3 – Е.Захаров (Н.Воропаев), 57:45, бол.

Вратари: И.Баранчиков – М.Пузяков (Е.Файбышев, 32:36 – 57:45).

Штраф: 8 – 26. Броски: 38 – 40. Вбрасывания: 28 – 24.

Судья Г.Карпеев (Саратов).

18 сентября. Саратов. ЛДС «Кристалл». 310 зрителей.



Фото МХК "Кристалл"

