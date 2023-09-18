Липецкие хоккеисты начали сезон с поражения

Почему-то в нашей команде на лёд вышли всего пять защитников.

В стартовом матче первенства Национальной Молодёжной хоккейной лиги «Липецк» на выезде уступил саратовскому «Кристаллу» - 1:2.

Странные дела начали твориться в менеджменте липчан со старта сезона. Так, несмотря на заявление пресс-службы о заявке на сезон 25 игроков, в Саратове команда вышла в усечённом составе. В распоряжении 51-летнего тренера Алексея Храмцова оказались 12 нападающих, но всего… пятеро защитников - Николай Воропаев, Кирилл Левицкий, Заур Курбанов, Кирилл Панов и Никита Игнатов. Ротация у оборонцев получилась бешеной, что не могло не сказаться на игре: в концовке матча у «Липецка» просто не хватило сил на спасение.

В первом периоде наши Евгений Захаров (на 2-й минуте) и Арсений Лащёнов (на 12-й) по разу съездили на скамейку штрафников, дав возможность хозяевам поиграть в большинстве. Оттого такая оглушительная статистика бросков по воротам в первом периоде: 12 – 3 в пользу «Кристалла». Тем не менее, счёт открыт не был.

Распечатать ворота проводящего второй сезон за «Липецк» Максима Пузякова гости смогли в середине игры. На 29-й минуте форвард Иван Тельцов из левого круга вбрасывания сместился в центр и точно бросил кистевым – 1:0.

За минуту до перерыва наш форвард Артём Бякин выходил один на один с голкипером, но не попал в ворота. А за 9 секунд до сирены хозяева удвоили преимущество: Иван Краснов переправил шайбу в сетку с близкого расстояния, причём второй ассист записал на свой счёт защитник Тимур Хазиев, ставший в итоге самым результативным игроком матча.

Отквитать одну шайбу липчане смогли на 43-й минуте, организовав выход «2 в 1»: Арсений Лащёнов отдал, а Никита Попадьин забил – 2:1.

Нужен был второй гол, но хозяева грамотно оборонялись. На игру с пустыми воротами и шестью полевыми хоккеистами «Липецк» перешёл почти за три минуты (!) до финальной сирены, а стопроцентный шанс создали лишь один: на последних секундах Попадьин с «пятачка» не попал в ворота. Пролетевшая мимо шайба унесла и наши последние надежды…

Завтра в Саратове состоится повторный матч, начало в 16:00.

МХК «Кристалл» (Саратов) – МХК «Липецк» - 2:1 (0:0, 2:0. 0:1).

Шайбы: 1:0 – Тельцов (Хазиев), 28:14. 2:0 – И.Краснов (Хазиев), 39:51. 2:1 – Попадьин (Лащёнов, 42:42).

Вратари: И.Баранчиков – М.Пузяков (00:00 – 57:11)

Штраф: 14 – 20. Броски: 36 – 28. Вбрасывания: 31 – 33.

Судья Г. Карпеев (Москва).

17 сентября. Саратов. ЛДС «Кристалл».350 зрителей.