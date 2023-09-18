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В Липецкой области зарегистрировано 12 случаев энтеровирусных менингитов

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#менингит #энтеровирус #инфекция
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В Липецкой области зарегистрировано 12 случаев энтеровирусных менингитов

Среднемноголетний уровень заболеваемости превышен в 3,9 раза.

За 8 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировано 128 случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией, в том числе 12 случаев энтеровирусных менингитов, что превысило среднемноголетний уровень заболеваемости в 3,9 раза. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Групповых заболеваний не зарегистрировано. В текущем сезоне спектр энтеровирусов в области представлен Коксаки А5, Коксаки А6, ECHO 6, энтеровирусами В», — добавили в Роспотребнадзоре.
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#менингит #энтеровирус #инфекция
2

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