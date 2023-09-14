Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выросла в 8 раз

За 8 месяцев этого года в Липецкой области зарегистрировано 128 случаев энтеровирусной инфекции.

В Липецкой области растёт заболеваемость энтеровирусной инфекцией. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, за 8 месяцев этого года было зарегистрировано 128 случаев энтеровирусной инфекции, что в 8 раз превышает показатель заболеваемости аналогичного периода прошлого года. 88% всех случаев (или 113 случаев) приходится на детей.



Энтеровирусные инфекции — группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами. Клинические проявления таких инфекций — от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов, миокардитов. Максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы.



Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). При этом вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.



Заболевание начинается остро, с повышения температуры тела до 39-40 градусов, появляется сильная головная боль, воспаление слизистой гортани и глотки, высыпания на коже, возможна тошнота, рвота, иногда боли в животе. В тяжёлых случаях — судороги и нарушения сознания.



В связи с ростом заболеваемости липчан призывают соблюдать правила гигиены: мыть руки, фрукты и ягоды, не покупать продукты в неустановленных для торговли местах, не пить воду из непроверенных источников.