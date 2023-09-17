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сегодня, 09:46

В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок

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#Обналичивание денег #фирма-однодневка
В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок

При этом фирмами и их счетами для обнала пользовались другие люди.

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном образовании двух юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и шести эпизодах сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с иными лицами за денежное вознаграждение выступил в качестве подставного лица при создании фирм-однодневок. С этой целью в налоговый орган направлены документы, на основании которых в Единый госреестр юридических лиц внесены сведения о регистрации двух ООО, учредителем и директором которых является подозреваемый.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, реальную финансово-хозяйственную деятельность фирмы он не осуществляют, но с их расчётных счетов, открытых в различных банках, регулярно выводятся денежные средства. Все необходимые электронные данные для обналичивания денежных средств подозреваемый предоставил третьим лицам.

За неправомерный оборот средств платежей фигуранту грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

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#Обналичивание денег #фирма-однодневка

Комментарии (4)

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мнение

26 минут назад
Все правильно, его за копейки на шесть лет, а те для кого обналичивали по прежнему будут "неизвестными".
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Правда

28 минут назад
Обхохочешься, одну уже "брали", даже осудили, аж 100 тыс. штрафа присудили за обнал ярдов. Она "деятельно раскаялась". Наверное "чужой" просочился, да и показатели нужны перед новым руководством. Показуха у нас по прежнему в чести.
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Местный

45 минут назад
Да вы что. Какие управляшки. Пример с Пахомовым показателей. Если в это осиное гнездо залезть, то можно и пулю получить вне зависимости от наличия погон. Поэтому физиков проще кошмарить они ответить не могут.
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галина

58 минут назад
Займитесь наконец-то управляющими компаниями.. одни и те же учредители в нескольких управляшках... постоянная ликвидация УК с созданием этими же учредителями новых УК. Один Шкляров чего стоит...бросил обслуживание всех двухэтажек в центре Липецке... второй год они никем не обслуживаются.. к отопительному сезону дома не готовы... дворы утонули в грязи. Можете посмотреть ул Интернациональная дома 20-24
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