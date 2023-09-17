В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок

При этом фирмами и их счетами для обнала пользовались другие люди.

Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном образовании двух юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и шести эпизодах сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с иными лицами за денежное вознаграждение выступил в качестве подставного лица при создании фирм-однодневок. С этой целью в налоговый орган направлены документы, на основании которых в Единый госреестр юридических лиц внесены сведения о регистрации двух ООО, учредителем и директором которых является подозреваемый.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, реальную финансово-хозяйственную деятельность фирмы он не осуществляют, но с их расчётных счетов, открытых в различных банках, регулярно выводятся денежные средства. Все необходимые электронные данные для обналичивания денежных средств подозреваемый предоставил третьим лицам.

За неправомерный оборот средств платежей фигуранту грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.