Общество

сегодня, 10:41

Статистика: в августе в Липецкой области заметно подорожали мясо, дизельное топливо и плата за общественный туалет

7 375
#статистика #цены
1
Статистика: в августе в Липецкой области заметно подорожали мясо, дизельное топливо и плата за общественный туалет

В августе потребительские цены в Липецкой области выросли на 0,5%, а с начала года инфляция составила 3,36%, сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в августе подорожали в регионе в среднем на 0,08% (с начала года – на 3,24%). На такой небольшой общий подъем повлияло сезонное снижение цен на ряд продуктов. Так, плодоовощная продукция в целом в августе стала дешевле на 10%, в том числе картофель – на 36%, овощи – на 23%, хотя фрукты и цитрусовые стали дороже на 6%. Вместе с тем фиксировался заметный рост цен на мясо: свинина подорожала на 4%, птица – на 7%. Овощные консервы, сахар, масло и жиры, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, макаронные и крупяные изделия, мясные полуфабрикаты стали дороже на 2-3%, хлеб и хлебобулочные изделия, фруктово-ягодные консервы, варенье, джем, повидло, мед, безалкогольные напитки – на 1%.

Цены на непродовольственные товары в августе выросли на 1,11% (за восемь месяцев 2023 года - на 2,83%). Так, дизельное топливо подорожало на 7%, телерадиотовары – на 4%, автомобильный бензин – на 3%, инструменты и оборудование, моющие и чистящие средства, медикаменты, мебель – на 2%. Кроме того, строительные материалы, легковые автомобили, электротовары и другие бытовые приборы, обувь, средства связи, ковры, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, одежда, трикотажные изделия, металлическая посуда, печатные издания, персональные компьютеры, парфюмерно-косметические товары, галантерейные изделия, фарфорофаянсовая посуда, игрушки подорожали на 1%.

Цены и тарифы на услуги в августе увеличились на 0,27%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 4,46%. Увеличилась плата за пользование общественным туалетом – на 8%, подорожали услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом – на 6%, стоимость пребывания в санатории, плата за пользование потребительским кредитом, стоимость проезда в такси – на 4-5%, стоимость ремонта и технического обслуживания транспортных средств, жилищные услуги - на 2%, стоимость рытья могилы, медицинские услуги, услуги гостиниц, стоимость занятий на курсах профессионального обучения – на 1%. Одновременно с этим снизилась стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – в целом на 17%, экскурсионные услуги – на 10%, услуги физической культуры – на 5%, цены билетов в кинотеатры – на 4%, стоимость прививки животного – на 2%.
7 375
#статистика #цены
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир

15 минут назад
Еда дорожает понятно.но вот с толчком переходим на дешёвые объёмные продукты так что-ли.
ответить

Липчанин

22 минуты назад
Это только начало. Так сказать цветочки, ягодки ещё впереди
ответить

Пессимист

23 минуты назад
Ну сколько можно врать про инфляцию на ноль целых хрен десятых процентов? Что же вы людей, совсем за дураков держите?
ответить

мнение народа

38 минут назад
А где у нас в Липецке общественный туалет!?! Никогда ещё там не был!!
ответить

Васёк

48 минут назад
У нас всё дешевеет, только люди стали кушать меньге, потому что их ростущие доходы не позволяют им покупать дешевые продукты.
ответить

Местный

49 минут назад
Мясо курицы даже по данным росстата за 8 месяцев подорожало на 70%
ответить

Житель

59 минут назад
Что хотим, то нарисуем, такая у нас статистика.
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Выходные в Липецке: «Мусаткин двор», мультики в парке и концерт на скрипке XVIII века
#Выходные в Липецке
1
Выходные в Липецке: «Мусаткин двор», мультики в парке и концерт на скрипке XVIII века

сегодня, 09:00

Общество
Проходящего по делу запрещённых организаций «М.К.У.» и «Колумбайн» подростка поместили в психиатриче...
#терроризм
22
Проходящего по делу запрещённых организаций «М.К.У.» и «Колумбайн» подростка поместили в психиатриче...

вчера, 15:04

Общество
«Там люди не живут, общественный транспорт там не ходит»
#ремонт дорог
18
«Там люди не живут, общественный транспорт там не ходит»

вчера, 14:21

Общество
У ЦУМа водитель автобуса справил нужду прямо в салоне
#транспорт
234
У ЦУМа водитель автобуса справил нужду прямо в салоне

вчера, 13:52

Общество
Жителей трущоб из центра Липецка переселят в поселок ЛТЗ к Дню города следующего года
#аварийное жилье
40
Жителей трущоб из центра Липецка переселят в поселок ЛТЗ к Дню города следующего года

вчера, 13:10

Общество
В села Троицкое и Плеханово пассажиров повезли новые китайские автобусы
#транспорт
40
В села Троицкое и Плеханово пассажиров повезли новые китайские автобусы

вчера, 12:45

Общество