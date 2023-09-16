Статистика: в августе в Липецкой области заметно подорожали мясо, дизельное топливо и плата за общественный туалет

В августе потребительские цены в Липецкой области выросли на 0,5%, а с начала года инфляция составила 3,36%, сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в августе подорожали в регионе в среднем на 0,08% (с начала года – на 3,24%). На такой небольшой общий подъем повлияло сезонное снижение цен на ряд продуктов. Так, плодоовощная продукция в целом в августе стала дешевле на 10%, в том числе картофель – на 36%, овощи – на 23%, хотя фрукты и цитрусовые стали дороже на 6%. Вместе с тем фиксировался заметный рост цен на мясо: свинина подорожала на 4%, птица – на 7%. Овощные консервы, сахар, масло и жиры, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, макаронные и крупяные изделия, мясные полуфабрикаты стали дороже на 2-3%, хлеб и хлебобулочные изделия, фруктово-ягодные консервы, варенье, джем, повидло, мед, безалкогольные напитки – на 1%.



Цены на непродовольственные товары в августе выросли на 1,11% (за восемь месяцев 2023 года - на 2,83%). Так, дизельное топливо подорожало на 7%, телерадиотовары – на 4%, автомобильный бензин – на 3%, инструменты и оборудование, моющие и чистящие средства, медикаменты, мебель – на 2%. Кроме того, строительные материалы, легковые автомобили, электротовары и другие бытовые приборы, обувь, средства связи, ковры, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, одежда, трикотажные изделия, металлическая посуда, печатные издания, персональные компьютеры, парфюмерно-косметические товары, галантерейные изделия, фарфорофаянсовая посуда, игрушки подорожали на 1%.



Цены и тарифы на услуги в августе увеличились на 0,27%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 4,46%. Увеличилась плата за пользование общественным туалетом – на 8%, подорожали услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом – на 6%, стоимость пребывания в санатории, плата за пользование потребительским кредитом, стоимость проезда в такси – на 4-5%, стоимость ремонта и технического обслуживания транспортных средств, жилищные услуги - на 2%, стоимость рытья могилы, медицинские услуги, услуги гостиниц, стоимость занятий на курсах профессионального обучения – на 1%. Одновременно с этим снизилась стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – в целом на 17%, экскурсионные услуги – на 10%, услуги физической культуры – на 5%, цены билетов в кинотеатры – на 4%, стоимость прививки животного – на 2%.