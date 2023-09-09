В Липецкую область вернется осеннее тепло

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +6 до +11 градусов, днем температура составит от +18 до +23 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.

День 10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году – 1 градус мороза.