Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?

20 лет назад во время раскопок на улице Фрунзе археологи наткнулись на богатый склеп, в котором покоились истлевшие останки в дорогом мундире. Дальнейшие исследования дали основания полагать, что в склепе покоился прадед Александра Пушкина — воевода Сокольска капитан Алексей Федорович Пушкин. Обо всех перипетиях этой истории в нашей традиционной рубрике #знаете ли вы, что…



20 лет назад археологи Фонда научного краеведения исследовали улицу Фрунзе перед прокладкой газопровода. В октябре 2003 года они обнаружили старое Димитровское кладбище, располагавшееся рядом с Покровской церковью, закрытое по указу Екатерины II, во время эпидемии чумы.Тогда же археологи обнаружили фундамент алтарной части церкви и неподалеку — склеп, в котором был похоронен человек в богатом кафтане с позолоченными пуговицами и топазовыми запонками. У археологов возникла версия, что найдено захоронение предка Александра Пушкина — Алексея Федоровича Пушкина, капитана и воеводы. Согласно архивным документам, в 70-х годах XVIII века в Липецке мог проживать лишь один дворянин, имевший право носить такой форменный костюм, и им был Алексей Пушкин. К тому же на прижизненном портрете, который хранится в петербургском доме-музее Пушкина, Алексей Федорович изображен в костюме очень похожем на найденный в Липецке.Чтобы установить истину, руководитель раскопок Игорь Козмирчук обратился к судебным экспертам. Они, с помощью метода Герасимова, нашли между изображением на портрете и черепом из склепа девять точек совпадений.Были у авторов версии о найденной могиле предка Пушкина и другие доводы. В краеведческом музее хранится надгробная плита с могилы Алексея Федоровича, на которой указано, что он погребен в 1777 году рядом с детьми 1,5 и 8 лет: «1777 года 5 дня представился раб божий капитан Алексей Федорович Пушкин пополудни в 4 часу. Родился в 1717 году марта 3 числа. По левую сторону тут же дети ево Александр асми лет, Маркел полутора году».Рядом с захоронением на улице Фрунзе археологи нашли останки двух детей. А всего на улице Фрунзе археологи нашли 113 погребений. Склеп, выложенный кирпичом, был единственным среди них солидным захоронением.Как рассказал GOROD48 Игорь Козмирчук, все обнаруженные на Фрунзе останки перезахоронили на Евдокиевском кладбище. Кроме останков предполагаемого прадеда поэта. Тогда они находились на судебной экспертизе в Москве.— У властей и города и области на тот момент был интерес — установить точно – прадед ли это великого поэта. То было время попыток региона обрести какие-то свои узнаваемые бренды, развивать туризм, — вспоминает Игорь Козмирчук.Впрочем, предположения руководителя Фонда научного краеведения Игоря Козмирчука поддерживали не все. В интервью GOROD48, известные липецкие историки и краеведы Сергей Юров и Александр Клоков подвергли сомнению доводы коллеги.Как говорил Сергей Юров, капитана Пушкина незачем было хоронить в Липецке. Несколько поколений Пушкиных хоронили в Кореневщино, где находились и усадьба Пушкиных, и церковь ими построенная, и кладбище. Там и погребли Алексея Федоровича.Почетный гражданин Липецка Александр Клоков рассказал предысторию появления надгробной плиты Алексея Федоровича Пушкина в Липецке.— Ее нашли в мусоре на Студеновском карьере местные жители. Они приспособили плиту в домашнем хозяйстве — буквально положили у порога дома, и вытирали грязь с обуви о рельефные буквы. На плиту случайно наткнулся липецкий краевед Марков, который ее и спас. Видимо, когда в Кореневщино сносили церковь и старое кладбище, плита попала в мусор, его привезли и выгрузили в карьер.Александр Клоков обосновывает свой скепсис по отношению к находке на улице Фрунзе так:— Сохранилась метрическая книга церкви Кореневщино, в ней местом захоронения Алексея Федоровича Пушкина называется приходское кладбище села. Перед смертью он лежал разбитый параличом дома — в Кореневщино.Более того, по словам Клокова, метрическая книга бывшего Вознесенского соборного храма, находившегося на нынешней Театральной площади, в котором, якобы венчались дед и бабка Пушкина: Осип Ганнибал и дочь Алексея Федоровича — Мария, не содержит данных о таком венчании.Игорь Козмирчук вполне допускает, что отпели капитана в Кореневщино, а похоронили в Липецке — как бывшего воеводу Тамбова и Сокольска. Тем более, что в Липецке Пушкины владели недвижимостью.20 лет назад, чтобы установить истину Игорь Козмирчук предлагал сделать ДНК-тест, взяв образцы у кого-нибудь из потомков поэта. Но на тест требовались средства, а интерес властей к истории с Алексеем Федоровичем, на тот момент уже пропал.Впрочем, оказалось, что в истории с предполагаемой могилой Алексея Федоровича точка не поставлена. Игорь Козмирчук не оставляет надежды на установление истины по ДНК.— Я обращался в Пушкинский дом Лондона, и в Оскаровский университет, с предложением поделится образцами ДНК найденных в Липецке останков, с тем, чтобы сличить их с образцами, взятыми у предков поэта. Но ничего не получается: вдруг выяснится, что тот или иной потомок – и не потомок вовсе. Существует другая возможность: получить образцы ДНК из дома-музея Пушкина на Мойке, где хранится диван, на котором лежал умирающий после дуэли Александр Сергеевич. На это все нужно финансирование и главное — заинтересованность властей. Нет ни того, ни другого. Бывший губернатор Олег Королев выделял деньги на дальнейшие исследования управлению культуры Липецкой области. Но куда они делись неизвестно. Я писал запросы, но ответа не получил.Поинтересовались мы, куда делся мундир, найденный в склепе на Фрунзе.— Запонки с топазами находятся областном краеведческом музее. Мундир — в реставрационном музее Кремля. Поскольку финансирования на его реставрацию и сохранение не выделено, в Кремле хоть как-то его хранят и поддерживают.: липецкая ветвь рода Пушкиных начинается с прапрадеда поэта – Федора Петровича Пушкина (1690-1727 г.г.), поручика Ростовского пехотного полка. Село Покровское (Кореневщино тож) Сокольского уезда Тамбовской губернии он получил в приданное, женившись на Ксении Кореневой. Его сын Алексей Фёдорович Пушкин (1717 —1777) унаследовал имение в Кореневщино. Он был женат на Саре Ржевской. Алексей Федорович и Сара Юрьевна – родители Марии Ганнибал, бабушки Александра Пушкина.Алексей Федорович Пушкин по наследству владел селами Кореневщино, Капитанщино, Большие Кузьминки, Филатовка ныне Добровского района Липецкой области. Алексей Федорович родился в Кореневщино, был отдан в пажи при дворе царевны Прасковьи Ивановны —племянницы Петра I. В пятнадцатилетнем возрасте его определи в шляхетский кадетский корпус, который он окончил в 1738 году. Служил в чине прапорщика в Тверском драгунском полку, затем был полковым квартирмейстером. Принимал участие в русско-турецкой войне 1735—1739 годов, участвовал во взятии Очакова летом 1737 года и осаде Хотина в 1739 году, получил несколько тяжёлых ранений. После отставки Алексей Федорович вернулся в родное Кореневщино.Александр Пушкин называл своего прадеда Алексея Федоровича тамбовским воеводой. В 2014 году краевед Сергей Юров также установил, что Алексей Федорович был воеводой города-крепости Сокольск, который располагался в районе липецкого района Сокол. Краевед, разбирая в областном госархиве дела уездного суда по выплатам недоимок крестьянами города Сокольска, наткнулся судебную справку со списками воевод Сокольска. В списке за 1765 год Сергей Юров обнаружил капитана Алексея Пушкина.Дочь Алексея Федоровича и Сары Юрьевны Мария (1745 – 1818) была замужем за Осипом Ганнибалом (1744 – 1806), сыном «арапа Петра Великого», генерала русской армии Абрама Ганнибала (1696 – 1801). Их дочь Надежда Осиповна Ганнибал (1775 – 1836) вышла замуж за своего троюродного дядю — Сергея Львовича Пушкина (1770 – 1848). У них было восемь детей, четверо умерли во младенчестве. Один из четверых выживших детей – Александр Пушкин.