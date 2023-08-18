Общество
15 минут назад
В центре Липецка погасли светофоры
Аварийные бригады «Липецкгорсвета» ищут причины неполадок.
Из-за аварийного отключения электроэнергии в центре Липецка погасли несколько светофорных объектов. Они не работают на перекрестках улиц Фрунзе-Советской, Фрунзе-Первомайской, Карла Маркса-Октябрьской, Гагарина-Липовской, районе центрального входа в Быханов сад. По данным «Яндекс-Пробки», это привело к дорожным заторам.
«Энергетики уже приступили к выявлению и устранению причин отсутствия электроснабжения светофоров», — сообщили в мэрии.
«Энергетики уже приступили к выявлению и устранению причин отсутствия электроснабжения светофоров», — сообщили в мэрии.
Дюже