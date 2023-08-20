Общество

сегодня, 11:44

Итоги недели: цены

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#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

Цены на мясо растут, зато на овощи — снижаются.

Неделя подходит к концу, и мы снова обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, чтобы выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Корзина из дешевых продуктов потянула на 1 805 рублей. За неделю она подорожала на четыре рубля.



Корзина из дорогих продуктов тоже не сильно изменилась в цене. На этой неделе она стоила 4 403 рубля. Это дороже прошлой недели на 43 рубля.



На этой неделе, как и на прошлой, в цене растет мясо, а дешевеют овощи. На рынке за свиной карбонад просят уже 800(!) рублей. Охлажденные куры в одном из магазинов стоили уже более двухсот рублей.



Да и рыночные — свойские тоже растут в цене. И даже по таким ценам товар не залеживается.

— У меня шею только что за 900 рублей купили. Мясо домашнее, хорошее! — рекламировала свинину продавец на рынке.

Зато сразу в нескольких палатках на Центральном рынке мы увидели слегка подпорченные персики и абрикосы, которые продавали по 50 рублей за килограмм, без выбора. Максимальная цена на свежие составляла 300-350 рублей — и за такую цену покупателей на них не находилось.

Неприятно удивили цены на сахар и соль. Не на много, но они повысились. Сейчас сезон домашних заготовок, вот магазины и пользуются моментом.

 

В бакалейном отделе Центрального рынка продавец снова жаловалась нам на рост закупочных цен. Хотя в розницу они не выросли.

— Мы держим цены, но уже сложно это делать. Не до жиру, быть бы живу! Рис покупаем по 120 рублей, а продаем по 140, — уверяла продавец.

Две недели назад мы заменили один из сетевых магазинов, так как привычный закрылся на ремонт. На этой неделе ремонт окончился. Покупателей магазин встречал бодрой музыкой и шариками на входе. Цены, впрочем, не изменились (хотя мы надеялись на скидки по случаю открытия).

В самом магазине особого ремонта мы не заметили. А первое, что бросилось в глаза — поменявшиеся местами полки с товаром. Покупатели блуждали в поисках привычных продуктов, спрашивая у продавцов, где их можно найти. А попутно смотрели на товар, который им не нужен. Смена раскладки — один из маркетинговых ходов. Еще в магазине заменили холодильники.

— Пока этот магазин был на ремонте, я и мои соседи ходили в дискаунтер через дорогу, там многие продукты дешевле. Мне непонятно, зачем этот закрывали на ремонт, только клиентов потеряли. Расшатанные поручни при входе так и не исправили. Я пожаловалась, обещали устранить неполадки, — сварливо говорила одна из покупательниц.

 

На Центральном рынке полно помидоров. И цены на них упали. Можно купить по 40 рублей за килограмм — больших, мясистых. Хотя большинство продавцов просят 50-60 рублей за кило.



Огурцы так дешево не продавали.


3 359
#цены #дороже/дешевле

Комментарии (3)

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Любитель покушать

28 минут назад
Свинина и курятина дорожают везде по стране.
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988

31 минуту назад
Непонятно., Ну, может и ьыло нарушение, но если при устройстве на работу оклад назначался сразу за сменный режим работы, то какая там оплата ночных?
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Безмасочник

57 минут назад
Домашнее, свойское сейчас продать легально практически невозможно. Так что хоть цены на мясо и растут, это не радует. Но ничего, зато жаркое и тушёнку буду лопать от пуза.
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