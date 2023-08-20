Итоги недели: цены

Цены на мясо растут, зато на овощи — снижаются.

Неделя подходит к концу, и мы снова обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, чтобы выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Корзина из дешевых продуктов потянула на 1 805 рублей. За неделю она подорожала на четыре рубля.Корзина из дорогих продуктов тоже не сильно изменилась в цене. На этой неделе она стоила 4 403 рубля. Это дороже прошлой недели на 43 рубля.На этой неделе, как и на прошлой, в цене растет мясо, а дешевеют овощи. На рынке за свиной карбонад просят уже 800(!) рублей. Охлажденные куры в одном из магазинов стоили уже более двухсот рублей.Да и рыночные — свойские тоже растут в цене. И даже по таким ценам товар не залеживается.— У меня шею только что за 900 рублей купили. Мясо домашнее, хорошее! — рекламировала свинину продавец на рынке.Зато сразу в нескольких палатках на Центральном рынке мы увидели слегка подпорченные персики и абрикосы, которые продавали по 50 рублей за килограмм, без выбора. Максимальная цена на свежие составляла 300-350 рублей — и за такую цену покупателей на них не находилось.Неприятно удивили цены на сахар и соль. Не на много, но они повысились. Сейчас сезон домашних заготовок, вот магазины и пользуются моментом.В бакалейном отделе Центрального рынка продавец снова жаловалась нам на рост закупочных цен. Хотя в розницу они не выросли.— Мы держим цены, но уже сложно это делать. Не до жиру, быть бы живу! Рис покупаем по 120 рублей, а продаем по 140, — уверяла продавец.Две недели назад мы заменили один из сетевых магазинов, так как привычный закрылся на ремонт. На этой неделе ремонт окончился. Покупателей магазин встречал бодрой музыкой и шариками на входе. Цены, впрочем, не изменились (хотя мы надеялись на скидки по случаю открытия).В самом магазине особого ремонта мы не заметили. А первое, что бросилось в глаза — поменявшиеся местами полки с товаром. Покупатели блуждали в поисках привычных продуктов, спрашивая у продавцов, где их можно найти. А попутно смотрели на товар, который им не нужен. Смена раскладки — один из маркетинговых ходов. Еще в магазине заменили холодильники.— Пока этот магазин был на ремонте, я и мои соседи ходили в дискаунтер через дорогу, там многие продукты дешевле. Мне непонятно, зачем этот закрывали на ремонт, только клиентов потеряли. Расшатанные поручни при входе так и не исправили. Я пожаловалась, обещали устранить неполадки, — сварливо говорила одна из покупательниц.На Центральном рынке полно помидоров. И цены на них упали. Можно купить по 40 рублей за килограмм — больших, мясистых. Хотя большинство продавцов просят 50-60 рублей за кило.Огурцы так дешево не продавали.