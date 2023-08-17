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23 минуты назад

С дороги на улице Советской сегодня уберут забор

107
#раскопки
С дороги на улице Советской сегодня уберут забор

На ней восстановят полноценное движение.

Сегодня «Квадра» уберет ограду на месте своей раскопки на дороге у дома №68 по улице Советской, где энергетики полностью восстановили асфальтное покрытие. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе липецкого филиала компании.

Напомним, что еще 5 августа подрядчик «Квадры», компания «Теплосфера», закончила аварийные работы на теплотрассе у дома №68 по улице Советской. Причем сделала это весьма ювелирно, выкопав яму только на одной полосе дороги из трех, хотя предварительно пресс-служба мэрии говорила, что для проезда вверх по улице оставят лишь одну полосу. К понедельнику, 7 августа, полноценное движение на улице Советской должно было быть восстановлено. Но 11 августа, в пятницу, в нескольких метрах ниже от этой раскопки появилась новая — бригада «РВК-Липецк» начала аварийный ремонт трубопровода с холодной водой, отключив ее в 60 домах. В ночь на 12 августа трубу залатали.

Первой восстановила асфальт на месте своих работ компания «РВК-Липецк», за ней — «Квадра».
107
#раскопки

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