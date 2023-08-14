Общество

20 минут назад

Проезжую часть на улице Советской обещают полностью открыть для движения в конце недели

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#раскопки #энергетики
Проезжую часть на улице Советской обещают полностью открыть для движения в конце недели

Под дорогой произошли сразу две коммунальные аварии.

С 4 августа водители вынуждены объезжать раскопку компании «Квадра» на улице Советской, возле дома № 68. А в минувшую пятницу, 11 августа, рядом появился еще один раскоп — «РВК-Липецк». Хотя и в первом, и во втором случае жильцы близлежащих домов долго без воды не сидели, водители до сих пор вынуждены объезжать места раскопок. Асфальт на них так и не уложен.



— Выполняются работы по подготовке участка для асфальтирования. Подрядная организацию обещает уложить асфальт в течение недели, — рассказали нам в пресс-службе «РВК-Липецк».



— Восстановление дорожного полотна на улице Советской завершится в среду, 16 августа, и уже с четверга движение на этом участке возобновится без каких-либо ограничений, — уточнили в пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра».
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#раскопки #энергетики

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