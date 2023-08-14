Общество
20 минут назад
Проезжую часть на улице Советской обещают полностью открыть для движения в конце недели
106
Под дорогой произошли сразу две коммунальные аварии.
С 4 августа водители вынуждены объезжать раскопку компании «Квадра» на улице Советской, возле дома № 68. А в минувшую пятницу, 11 августа, рядом появился еще один раскоп — «РВК-Липецк». Хотя и в первом, и во втором случае жильцы близлежащих домов долго без воды не сидели, водители до сих пор вынуждены объезжать места раскопок. Асфальт на них так и не уложен.
— Выполняются работы по подготовке участка для асфальтирования. Подрядная организацию обещает уложить асфальт в течение недели, — рассказали нам в пресс-службе «РВК-Липецк».
— Восстановление дорожного полотна на улице Советской завершится в среду, 16 августа, и уже с четверга движение на этом участке возобновится без каких-либо ограничений, — уточнили в пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра».
— Выполняются работы по подготовке участка для асфальтирования. Подрядная организацию обещает уложить асфальт в течение недели, — рассказали нам в пресс-службе «РВК-Липецк».
— Восстановление дорожного полотна на улице Советской завершится в среду, 16 августа, и уже с четверга движение на этом участке возобновится без каких-либо ограничений, — уточнили в пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра».
106