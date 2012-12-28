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40-летний липчанин поссорился с сожительницей и обвинил её в угоне: мужчину будут судить за ложный донос
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40-летний липчанин поссорился с сожительницей и обвинил её в угоне: мужчину будут судить за ложный донос
Мужчина написал заявление в полицию, чтобы помириться с женщиной!
Находясь в Усманском районе, 40-летний липчанин сильно поссорился с сожительницей. Конфликт развернулся на почве употребления спиртного. Мужчина решил приструнить подругу, оказать на неё давление и обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Рено Дастер». Но в ходе проверки выяснилось, что ключи от автомобиля мужчина передал сожительнице сам, а заявление об угоне было написано…. чтобы помириться с женщиной!
Теперь такая «шутка» может дорого стоить мужчине: как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» ему грозит до двух лет лишения свободы.
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