Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Меняю Москву на Липецк!
Общество
17-летний парень госпитализирован после ночной аварии на Советской
Происшествия
В Липецке подморозили строительство жилого дома
Общество
56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
Со школы имени Героя России Олега Пешкова осыпается облицовочный кирпич
Общество
Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре
Общество
«Вода прибывает. Ситуация SOS!»
Общество
Липчане жалуются на шумных строителей
Общество
В «Елецком» новая парковочная проблема: поликлиника требует убрать машины от ее здания
Общество
Липецкая вечЁрка: малыша ударило током, поваленные деревья и трещины в здании у стройки ЖК «Турист»
Общество
Читать все
29-летняя женщина нашла телефон на тротуаре — её осудили за кражу
Происшествия
16-летняя девочка принесла передние зубы в руке — их вернули на место
Здоровье
Не имеющая водительских прав 38-летняя женщина попалась пьяной за рулём
Происшествия
28-летняя липчанка порвала полицейскому форму и оцарапала его
Происшествия
Месячный малыш посинел: в течение трех суток врачи боролись за его жизнь
Здоровье
Собравший дикорастущую коноплю 44-летний усманец отправился на три года в колонию
Происшествия
40-летний липчанин поссорился с сожительницей и обвинил её в угоне: мужчину будут судить за ложный донос
Происшествия
В Липецкую область приходит жара
Погода в Липецке
Красный уровень в Ельце отменен
Происшествия
Оздоровительные практики, цветочные венки и добрые слова от губернатора: в области отпраздновали День соцработника
Общество
Читать все
Происшествия
172
сегодня, 16:30
1

40-летний липчанин поссорился с сожительницей и обвинил её в угоне: мужчину будут судить за ложный донос

Мужчина написал заявление в полицию, чтобы помириться с женщиной!

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 40-летнего липчанина, обвиняемого в заведомо ложном доносе.

Находясь в Усманском районе, 40-летний липчанин сильно поссорился с сожительницей. Конфликт развернулся на почве употребления спиртного. Мужчина решил приструнить подругу, оказать на неё давление и обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Рено Дастер». Но в ходе проверки выяснилось, что ключи от автомобиля мужчина передал сожительнице сам, а заявление об угоне было написано…. чтобы помириться с женщиной!

Теперь такая «шутка» может дорого стоить мужчине: как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» ему грозит до двух лет лишения свободы.
ложный донос
0
0
0
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
30 минут назад
Ну, дело житейское - вывих мозга приключился.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить