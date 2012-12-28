40-летний липчанин поссорился с сожительницей и обвинил её в угоне: мужчину будут судить за ложный донос

Мужчина написал заявление в полицию, чтобы помириться с женщиной!

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 40-летнего липчанина, обвиняемого в заведомо ложном доносе.Находясь в Усманском районе, 40-летний липчанин сильно поссорился с сожительницей. Конфликт развернулся на почве употребления спиртного. Мужчина решил приструнить подругу, оказать на неё давление и обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Рено Дастер». Но в ходе проверки выяснилось, что ключи от автомобиля мужчина передал сожительнице сам, а заявление об угоне было написано…. чтобы помириться с женщиной!Теперь такая «шутка» может дорого стоить мужчине: как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» ему грозит до двух лет лишения свободы.