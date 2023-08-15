Экологи объяснили, почему Матырское водохранилище стало зелено-голубым

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Липчане выкладывают в социальных сетях видео и фотографии Матырского водохранилища с водой непривычного цвета.— Вот такая водичка «чистая», — говорит автор одного из видео.Областное управление экологии и природных ресурсов заметило эти публикации и его сотрудники побывали на водохранилище.«Как вы можете видеть на фотографиях, сделанных сегодня на дамбе, вода имеет зеленоватый оттенок. Это естественный процесс цветения в период повышения температур и вызван развитием сине-зеленых водорослей. Вода и берег действительно могут окраситься в ярко-сине-зеленые цвета, но бояться здесь нечего, это распространенное явление в конце лета, типичное для всех водоёмов», — рассказали экологи.