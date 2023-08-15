Общество

сегодня, 15:57

Экологи объяснили, почему Матырское водохранилище стало зелено-голубым

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#Матырское водохранилище
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Липчане выкладывают в социальных сетях видео и фотографии Матырского водохранилища с водой непривычного цвета.

— Вот такая водичка «чистая», — говорит автор одного из видео.

Областное управление экологии и природных ресурсов заметило эти публикации и его сотрудники побывали на водохранилище.



«Как вы можете видеть на фотографиях, сделанных сегодня на дамбе, вода имеет зеленоватый оттенок. Это естественный процесс цветения в период повышения температур и вызван развитием сине-зеленых водорослей. Вода и берег действительно могут окраситься в ярко-сине-зеленые цвета, но бояться здесь нечего, это распространенное явление в конце лета, типичное для всех водоёмов», — рассказали экологи.
4 1464
#Матырское водохранилище
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Комментарии (4)

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Любовь

7 минут назад
Смешноооо
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Катерина

19 минут назад
Цвет воды еще куда ни шло. Но синюшная пленка по берегу - это как? Нормально?
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апач

36 минут назад
Раньше синьки на берегу не было, только зелёная вонь...
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Родом из деревни

сегодня, 16:17
Экологи, а почему тогда только в одном водоёме такой цвет?
ответить
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