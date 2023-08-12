Погода в Липецке

33 минуты назад

Небольшой дождь с грозой принесет в Липецкую область прохладу

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#Погода в Липецке
Небольшой дождь с грозой принесет в Липецкую область прохладу

13 августа ночью в Липецкой области местами пройдет небольшой дождь. А уже днем и в последующие двое суток атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 14 августа – около 19-21 градусов тепла, что в пределах нормы, 15 августа – 21-22 градуса тепла, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди и грозы, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 7 градусов тепла.

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#Погода в Липецке

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