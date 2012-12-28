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Происшествия
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сегодня, 17:51
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В «Елецком» найден второй труп за неделю
Погибший — житель Добринского района.
Как установили полицейские, погибший — 36-летний житель Добринского района. Причина его смерти еще выясняется.
Напомним, два дня назад у дома на Артемова, 5 в «Елецком» нашли тело 40-летнего мужчины, погибшего отпадения с высоты.
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