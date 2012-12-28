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1927
сегодня, 17:51
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В «Елецком» найден второй труп за неделю

Погибший — житель Добринского района. 

Днем 24 апреля в кустах у дома на Осканова, 7 в липецком районе «Елецкий» нашли тело мужчины. 

Как установили полицейские, погибший — 36-летний житель Добринского района. Причина его смерти еще выясняется.

Напомним, два дня назад у дома на Артемова, 5 в «Елецком» нашли тело 40-летнего мужчины, погибшего отпадения с высоты.

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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
злой
23 минуты назад
что там на конференции про демографию рассказывали?
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q
30 минут назад
Неведомая болезнь бушует. Температура не сбивается по несколько дней.
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Дуся
35 минут назад
Очень жалко, что такое 36 мальчишка совсем ничего не видел в жизни.
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Липецк
49 минут назад
город высокой культуры
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Гостья
53 минуты назад
Светлая память. Соболезнования родным и близким.
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