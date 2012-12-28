Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Четыре беспилотника уничтожены ночью в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области жаре осталось держаться недолго
Погода в Липецке
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липчане жалуются на забитые автомобилями дворы рядом с платными парковками
Общество
В районах Студёнок, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Работница АЗС и водитель на пару украли 680 литров топлива
Происшествия
По улицам Липецка несут 30-метровую георгиевскую ленту
Общество
Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»
Общество
В ближайшие дни ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
Погода в Липецке
В центре Липецка на Советской горела квартира: эвакуированы 5 человек
Происшествия
Читать все
По улицам Липецка несут 30-метровую георгиевскую ленту
Общество
В ближайшие дни ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
Погода в Липецке
В центре Липецка на Советской горела квартира: эвакуированы 5 человек
Происшествия
Работница АЗС и водитель на пару украли 680 литров топлива
Происшествия
Мозаичные картины на часовне в Молодежном парке могут увидеть все липчане
Общество
В столкновении «Ниссана» и «УАЗа» на данковской трассе пострадали оба водителя
Происшествия
Четыре беспилотника уничтожены ночью в Липецкой области
Происшествия
Липецких студентов перед летними каникулами обучили первой помощи
Общество
В подвале жилого дома прохудилась канализационная труба
Общество
Желтый уровень опасности длился семь часов
Происшествия
Читать все
Общество
516
46 минут назад
3

В подвале жилого дома прохудилась канализационная труба

Его не то, чтобы в качестве убежища использовать, зайти туда не каждый сможет.

GOROD48 присалали видео из подвала дома на улице Новой, 20 села Косыревка. В подвале текут водопроводная и канализационная трубы, в последней нет заглушки, стоит вода.

«Подвал в ужасном, аварийном состоянии. Управляющая компания не реагирует. Может, кто-то обратит внимание», — написала автор обращения.

В обслуживающей дом управляющей компании знают о печальном состоянии подвала, жильцы к коммунальщикам обратились накануне.

— Это аварийная ситуация, которая может произойти в любом доме. Трубы уже заделали. Когда подвал просохнет, проведем дератизацию, — сообщила представитель ООО ЦКО Жилфондпроект.
фекалии
0
0
3
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Главное
8 минут назад
Управляющая компания знает об этой проблеме. Вы платите платите пока. Затем мы вам её поменяем. Не трубу, управляшку.
Ответить
модерн
10 минут назад
А что за компания обслуживает этот дом?
Ответить
Гость Липецка
26 минут назад
Угловая давно канула в лето.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить