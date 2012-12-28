Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»
Общество
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46 минут назад
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В подвале жилого дома прохудилась канализационная труба
Его не то, чтобы в качестве убежища использовать, зайти туда не каждый сможет.
«Подвал в ужасном, аварийном состоянии. Управляющая компания не реагирует. Может, кто-то обратит внимание», — написала автор обращения.
В обслуживающей дом управляющей компании знают о печальном состоянии подвала, жильцы к коммунальщикам обратились накануне.
— Это аварийная ситуация, которая может произойти в любом доме. Трубы уже заделали. Когда подвал просохнет, проведем дератизацию, — сообщила представитель ООО ЦКО Жилфондпроект.
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