В подвале жилого дома прохудилась канализационная труба

Его не то, чтобы в качестве убежища использовать, зайти туда не каждый сможет.

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GOROD48 присалали видео из подвала дома на улице Новой, 20 села Косыревка. В подвале текут водопроводная и канализационная трубы, в последней нет заглушки, стоит вода.«Подвал в ужасном, аварийном состоянии. Управляющая компания не реагирует. Может, кто-то обратит внимание», — написала автор обращения.В обслуживающей дом управляющей компании знают о печальном состоянии подвала, жильцы к коммунальщикам обратились накануне.— Это аварийная ситуация, которая может произойти в любом доме. Трубы уже заделали. Когда подвал просохнет, проведем дератизацию, — сообщила представитель ООО ЦКО Жилфондпроект.