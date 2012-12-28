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сегодня, 18:05
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Цены на бензин замедлили рост в Липецкой области до 0,1%

Потребительские цены на бензин на прошлой неделе повысились в Липецкой области, но не так сильно, как неделей ранее, сообщает Росстат. Недельный рост бензиновых цен составил 0,1% против 0,3% во вторую неделю апреля. 

Цены на бензин продолжили расти в Липецкой области на прошлой неделе — в среднем они увеличились на 0,1% (неделей ранее рост составлял 0,3%). Одинаково выросли все четыре вида наблюдаемого топлива. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 15 по 21 апреля.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — с 59,27 рубля до 59,30 рубля за литр. Одинаковый рост — на 0,1% — зафиксирован на три марки бензина и дизельное топливо. Так, бензин марки АИ-92 подорожал с 56 рублей до 56,03 рубля, стоимость бензина АИ-95 составила 61,03 рубля против 61 рубля неделей ранее. Бензин АИ-98 подорожал с 86,15 до 86,25 рубля, а дизельное топливо — с 66,79 до 66,85 рубля. 

топливо
цены
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Комментарии (7)

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Правда
10 минут назад
Всё дорожает и дорожает.Теперь уже не смогу скидываться на СВО.Лекарство дорогое,бензин дорогой,к врачам только платно,иначе не попадёшь.Все здоровья.
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Впередсмотрящий
38 минут назад
Всё! Попёрло! Ещё немного и на заправках автомобилистам платить будут, что у них заправились.
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Да уж
41 минуту назад
Большое достижение, целых 0,1%!!!
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Липчанин
43 минуты назад
А по телевизору говорят что инфляция 10 %
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Пророк
47 минут назад
Цена 95 61.45. Цена действительно радует.
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Житель
49 минут назад
Ну теперь заживём! Теперь богатеть будем! А то жалуются все, что цены в разы растут, а здесь...хоп...и замедлился на 0,1%. Ну что капиталисты, почувствовали, как теперь простому народу живётся?
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не-а чё
52 минуты назад
В понедельник посмотрим,+20 коп наверняка прибавят.
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