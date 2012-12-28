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Экономика
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сегодня, 18:05
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Цены на бензин замедлили рост в Липецкой области до 0,1%
Потребительские цены на бензин на прошлой неделе повысились в Липецкой области, но не так сильно, как неделей ранее, сообщает Росстат. Недельный рост бензиновых цен составил 0,1% против 0,3% во вторую неделю апреля.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — с 59,27 рубля до 59,30 рубля за литр. Одинаковый рост — на 0,1% — зафиксирован на три марки бензина и дизельное топливо. Так, бензин марки АИ-92 подорожал с 56 рублей до 56,03 рубля, стоимость бензина АИ-95 составила 61,03 рубля против 61 рубля неделей ранее. Бензин АИ-98 подорожал с 86,15 до 86,25 рубля, а дизельное топливо — с 66,79 до 66,85 рубля.
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