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В Липецкой области от клещей пострадали 178 детей
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Здоровье
81
47 минут назад

В Липецкой области от клещей пострадали 178 детей

А всего покусаны 411 человек.

В Липецкой области от клещей пострадали 411 человек, из них 178 детей. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из числа доставленных в лаборатории клещей 15% были поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,9% — моноцитарным эрлихиозом человека.

71% липчан подцепили клещей на территориях домов и приусадебных участков, 15% — на природе, 4% — в парках, 3% — на кладбищах, 2,4% — в садоводческих товариществах.

С резким приходом тепла клещи стали ещё активнее. Липчан предостерегают: приближаются майские праздники – время пикников, прогулок, дачных хлопот. Но не стоит забывать и об опасностях на природе: укусы клещей могут привести к серьёзным заболеваниям.
клещи
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