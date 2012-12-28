В Липецкой области от клещей пострадали 178 детей

А всего покусаны 411 человек.

В Липецкой области от клещей пострадали 411 человек, из них 178 детей. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из числа доставленных в лаборатории клещей 15% были поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 6% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,9% — моноцитарным эрлихиозом человека.71% липчан подцепили клещей на территориях домов и приусадебных участков, 15% — на природе, 4% — в парках, 3% — на кладбищах, 2,4% — в садоводческих товариществах.С резким приходом тепла клещи стали ещё активнее. Липчан предостерегают: приближаются майские праздники – время пикников, прогулок, дачных хлопот. Но не стоит забывать и об опасностях на природе: укусы клещей могут привести к серьёзным заболеваниям.