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Здоровье
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47 минут назад
В Липецкой области от клещей пострадали 178 детей
А всего покусаны 411 человек.
71% липчан подцепили клещей на территориях домов и приусадебных участков, 15% — на природе, 4% — в парках, 3% — на кладбищах, 2,4% — в садоводческих товариществах.
С резким приходом тепла клещи стали ещё активнее. Липчан предостерегают: приближаются майские праздники – время пикников, прогулок, дачных хлопот. Но не стоит забывать и об опасностях на природе: укусы клещей могут привести к серьёзным заболеваниям.
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