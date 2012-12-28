За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона

В Липецке вынесен приговор собственнице квартиры, с балкона которой на 7-летнюю девочку упала наледь. Девочка долго лечилась и восстанавливалась от травмы.

