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За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
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Происшествия
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сегодня, 17:42
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За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
В Липецке вынесен приговор собственнице квартиры, с балкона которой на 7-летнюю девочку упала наледь. Девочка долго лечилась и восстанавливалась от травмы.
Наледь упала на девочку 21 марта 2022 года с балкона пятого этажа дома №5/2 по улице Липовской. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, девочке понадобилось долгие лечение и реабилитация.
«В ходе следствия установлено, что обязанность очистки козырька балкона от наледи, согласно действующему законодательству, лежит на собственнике жилого помещения, в результате бездействия которого травмирована девочка», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
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