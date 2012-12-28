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сегодня, 17:42
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За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона

В Липецке вынесен приговор собственнице квартиры, с балкона которой на 7-летнюю девочку упала наледь. Девочка долго лечилась и восстанавливалась от травмы.  

Приговором суда женщина признана виновной в причинении несовершеннолетней тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1  ст. 118 УК РФ). Суд назначил ей 200 часов обязательных работ, однако она освобождена от него в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также липчанке предстоит возместить потерпевшим причиненный моральный вред в сумме 1,2 млн рублей. 

Наледь упала на девочку 21 марта 2022 года с балкона пятого этажа дома №5/2 по улице Липовской. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, девочке понадобилось долгие лечение и реабилитация.

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«В ходе следствия установлено, что обязанность очистки козырька балкона от наледи, согласно действующему законодательству, лежит на собственнике жилого помещения, в результате бездействия которого травмирована девочка», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

сосульки
наледь
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
политэкономикс
4 минуты назад
Собственность на квартиру в многоквартирном доме - это правовая фикция. Что вам там может принадлежать - обои, натяжной потолок и линолеум. Пол вашей квартиры - это потолок соседа снизу, потолок вашей квартиры - пол соседа сверху, со стенами такая же фигня вырисовывается. Стены, крыша и фундамент дома - так называемое "общее имущество".
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Гостья
36 минут назад
Девочке полного выздоровления. Жаль, что не наказали управляющую компанию, которая должна чистить крыши, но этого не делает.
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Интересно
38 минут назад
А частная собственница думала, что с её частной собственности УК будет снег убирать?
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представляю
39 минут назад
80-летнюю "хозяйку балкона", бесстрашно карабкающуюся по козырьку со шваброй
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Коммунист
45 минут назад
Квартира приватизированая? Приватизированая. Всё, дальше сами.
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лихо
46 минут назад
управляшки скинули свою обязанность на жильцов! А когда с крыши наледь упадет на кого-нибудь, тоже будут искать какую-нибудь "хозяйку крыши"?
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Читатель
48 минут назад
Ну и закон! С больной головы жкх на здоровую жильцов,не ведающих о наледи! Здоровья- девочке! И совести- законодателям!
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Житель
53 минуты назад
Девочку очень жалко, столько перенесла. Вот только такие случаи будут продолжаться потому, что отсутствует система по предупреждению. Проще всего констатировать факт и наказать собственника. А заставить это делать УК, как всегда, не в силах администрация. Крышу почему то УК чистит, а это не входит в их обязанности.
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