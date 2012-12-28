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219
сегодня, 18:09
2

В районе Дикого отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях подачу холодной воды также ограничат в одном из домов на улице Московской, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ временно отключат холодную воду в домах № 141 по улице Московской, №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Елена
2 минуты назад
В поселке Дачный 5 суток нет воды вообще,от слова совсем нет!
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Света
49 минут назад
Лтз вторые сутки Нет холодной воды!
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