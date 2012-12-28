Липецкая вечЁрка: страус-гулена, убийство в подъезде и новости об обманутых «Все деньги тут»
Роман Ченцов о мозаичном подземном переходе у Нижнего парка: «Это наша история. И ее нужно сохранить»
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Общество
219
сегодня, 18:09
2
В районе Дикого отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях подачу холодной воды также ограничат в одном из домов на улице Московской, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1
1
0
1
1
Комментарии (2)