В районе Дикого отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях подачу холодной воды также ограничат в одном из домов на улице Московской, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ временно отключат холодную воду в домах № 141 по улице Московской, №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.