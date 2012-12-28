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Происшествия
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41 минуту назад
51-летний мужчина погиб при пожаре в Данкове
А в Липецком округе сгорели 100 кур и 20 уток.
24 апреля около четырёх утра в селе Никольское Липецкого округа на улице Зеленой полностью сгорели две деревянные надворные постройки. В них погибли 100 кур и 20 уток.
Вчера в Липецке горела квартира дома №68 по улице Советской.
Огнём повреждена внутренняя отделка квартиры и вещи на площади 20 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали пять человек.
Ещё одна квартира горела в доме №22 по улице Меркулова. Огнём уничтожены вещи и повреждена внутренняя отделка комнаты.
А в селе Баловнево Данковского района накануне вечером сгорела надворная деревянная постройка.
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