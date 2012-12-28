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41 минуту назад

51-летний мужчина погиб при пожаре в Данкове

А в Липецком округе сгорели 100 кур и 20 уток.

24 апреля около трёх часов ночи в Данкове горел дом на улице Московской. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 51-летний мужчина. Огнём уничтожены пристроенная деревянная терраса дома и частично чердак на площади шесть квадратных метров.

24 апреля около четырёх утра в селе Никольское Липецкого округа на улице Зеленой полностью сгорели две деревянные надворные постройки. В них погибли 100 кур и 20 уток.

Вчера в Липецке горела квартира дома №68 по улице Советской.

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Огнём повреждена внутренняя отделка квартиры и вещи на площади 20 квадратных метров.


Пожарные эвакуировали пять человек.

Ещё одна квартира горела в доме №22 по улице Меркулова. Огнём уничтожены вещи и повреждена внутренняя отделка комнаты.

А в селе Баловнево Данковского района накануне вечером сгорела надворная деревянная постройка.
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