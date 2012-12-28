Режим воздушной опасности длился шесть часов

БПЛА над Липецкой областью этой ночью не сбивались.

Шесть часов длился в Липецкой области режим воздушной опасности. Желтый уровень тревоги был объявлен сегодня в 0:05 и отменен в 06:10. По данным Минобороны РФ, беспилотники над территорией области не сбивались: два БПЛА были подавлены в соседней Курской области.