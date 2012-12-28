Роман Ченцов о мозаичном подземном переходе у Нижнего парка: «Это наша история. И ее нужно сохранить»
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
Происшествия
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сегодня, 07:32
Режим воздушной опасности длился шесть часов
БПЛА над Липецкой областью этой ночью не сбивались.
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