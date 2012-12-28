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Экономика
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45 минут назад
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В Липецкой области дорожали овощи и рыба, дешевели сливочное масло и рис
Картофель уступил звание самого подорожавшего за неделю продукта моркови и луку, в целом цена на овощи и корнеплоды (кроме помидоров) продолжила расти. Подешевели сливочное масло, мука, рис.
На прошлой неделе дорожала практически вся продоовощная продукция из перечня наблюдаемых продуктов – подешевели только помидоры. Заметнее всего выросли в цене морковь и лук — на 9,74% и 8,27% соответственно. Картофель с +4,68% расположился лишь на третьей позиции. Куры прибавили в цене 0,97%, мороженая рыба стала дороже на 1,41%, макаронные изделия — на 1,66%, а подсолнечное масло — на 1,06%. Менее одного процента увеличилась стоимость говядины, маргарина, сухих молочных смесей для детского питания, сыра, овощных и фруктово-ягодных консервов для детского питания, яиц, сахара, чая, ржаного и пшеничного хлеба, пшена. Не изменились цены на свинину, баранину, творог.
Среди подешевевших за неделю продуктов лидером оказалось сливочное масло, которое потеряло 1,74%. Рис подешевел на 1, 15%, мука — на 1,25%, а соль — на 1,06%. Снизились цены на пастеризованное молоко, сметану, гречку, помидоры.
Среди непродовольственных товаров стали дороже детские футболки, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, шампунь, сигареты с фильтром. Подешевели джинсы для детей школьного возраста, кроссовки для взрослых, сухие корма для животных. Инфляция не затронула мужские футболки и носки, детские кроссовки, спичку, туалетную бумагу.
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