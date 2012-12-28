В Липецкой области дорожали овощи и рыба, дешевели сливочное масло и рис

Картофель уступил звание самого подорожавшего за неделю продукта моркови и луку, в целом цена на овощи и корнеплоды (кроме помидоров) продолжила расти. Подешевели сливочное масло, мука, рис.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 15 по 21 апреля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе дорожала практически вся продоовощная продукция из перечня наблюдаемых продуктов – подешевели только помидоры. Заметнее всего выросли в цене морковь и лук — на 9,74% и 8,27% соответственно. Картофель с +4,68% расположился лишь на третьей позиции. Куры прибавили в цене 0,97%, мороженая рыба стала дороже на 1,41%, макаронные изделия — на 1,66%, а подсолнечное масло — на 1,06%. Менее одного процента увеличилась стоимость говядины, маргарина, сухих молочных смесей для детского питания, сыра, овощных и фруктово-ягодных консервов для детского питания, яиц, сахара, чая, ржаного и пшеничного хлеба, пшена. Не изменились цены на свинину, баранину, творог.Среди подешевевших за неделю продуктов лидером оказалось сливочное масло, которое потеряло 1,74%. Рис подешевел на 1, 15%, мука — на 1,25%, а соль — на 1,06%. Снизились цены на пастеризованное молоко, сметану, гречку, помидоры.Среди непродовольственных товаров стали дороже детские футболки, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, шампунь, сигареты с фильтром. Подешевели джинсы для детей школьного возраста, кроссовки для взрослых, сухие корма для животных. Инфляция не затронула мужские футболки и носки, детские кроссовки, спичку, туалетную бумагу.