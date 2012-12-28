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Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Общество
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52 минуты назад
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Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
В своем выступлении Игорь Артамонов рассказал об успешных практиках Липецкой области, сообщили в правительстве региона.
За 10 лет количество многодетных семей в области выросло в два раза и сейчас их 17 тысяч. Действует разные меры поддержки: региональный маткапитал, соцконтракт, льготная ипотека, социальные выплаты. В 2025 году введена новая выплата для молодых семей — 300 тысяч рублей на третьего или последующих детей.
«В регионе ведётся комплексная работа по улучшению демографической ситуации. Мы вводим новые меры поддержки, улучшаем сервисы. Один из таких — платформа «Забота». Жители области обращаются к соцкураторам по самым разным вопросам, и их удается решить быстро и оперативно. Подключили к сервису около 17 тысяч многодетных семей, почти три тысячи беременных женщин, почти 18 тысяч выпускников вузов и ссузов», — сообщил Игорь Артамонов.
Многодетные семьи получают юридические консультации, помощь в быту, мамы могут переучиться и найти новую профессию, беременные обращаются к врачам за онлайн-консультацией, не выходя из дома. Выпускникам кураторы сервиса «Забота» помогают в трудоустройстве.
Игорь Артамонов рассказал о планах Липецкой области по запуску новых видов поддержки для женщин и семей.
«Сейчас мы разрабатываем новые сервисы-помощники, чтобы, став мамами, липчанки оставались востребованными в профессии. Например, онлайн-подготовка детей к школе, платформы для занятий с логопедом и психологических консультаций. Обсуждаем возможность открытия комнат для детей в местах работы родителей», — сказал губернатор.
Также регион собирается запустить программу «Профессия Мама». Работодатели будут предлагать своим сотрудницам пройти обучение во время декрета, чтобы они могли повысить квалификацию и остаться в профессии. Переобучение будет проходить через службу «Работа России».
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