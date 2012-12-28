Четверых липецких нелегалов депортировали из России

Один из иностранцев скрылся от следственных органов Армении, ещё один нелегал — отчисленный студент, который решил остаться в России.

Полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант – 2025», проходившего при поддержке Росгвардии.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, проверено более 3500 объектов транспортной, торговой инфраструктуры, строительства, жилого сектора, общественного питания. Выявлено 337 административных правонарушений, а сумма наложенных штрафов превысила 550 тысяч рублей — 508 тысяч рублей уже взыскано.Четверых иностранцев депортировали из России, возбуждено 16 уголовных дел.«Нелегальных мигрантов выявили на одном из строительных объектов. Один из иностранцев скрылся от следственных органов республики Армения, а другой ранее являлся студентом одного из вузов Ельца, но был отчислен за неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины. После отчисления он был обязан покинуть Россию, но не сделал этого в установленные законом сроки», — отмечают в полиции.