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сегодня, 09:35

Четверых липецких нелегалов депортировали из России

Один из иностранцев скрылся от следственных органов Армении, ещё один нелегал — отчисленный студент, который решил остаться в России.

Полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант – 2025», проходившего при поддержке Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, проверено более 3500 объектов транспортной, торговой инфраструктуры, строительства, жилого сектора, общественного питания. Выявлено 337 административных правонарушений, а сумма наложенных штрафов превысила 550 тысяч рублей — 508 тысяч рублей уже взыскано.

Четверых иностранцев депортировали из России, возбуждено 16 уголовных дел.

«Нелегальных мигрантов выявили на одном из строительных объектов. Один из иностранцев скрылся от следственных органов республики Армения, а другой ранее являлся студентом одного из вузов Ельца, но был отчислен за неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины. После отчисления он был обязан покинуть Россию, но не сделал этого в установленные законом сроки», — отмечают в полиции.
миграция
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