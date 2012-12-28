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48 минут назад

Ельчанин попался на торговле опасным самогоном

Самогонщика оштрафовали.

Елецкий городской суд Липецкой области прекратил уголовное дело в отношении самогонщика, обвиняемого в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Но ельчанина оштрафовали на 15 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин продал знакомому спиртной напиток домашней выработки, содержащий в своем составе этиллактат и фенилэтанол, которые относятся к числу умеренно опасных веществ (третьему классу опасности). Употребление такого напитка, по заключению экспертов, является опасным для жизни и здоровья.

Самогонщик и его адвокат заявили ходатайство об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера — судебного штрафа. Они аргументировали это тем, что мужчина совершил преступление небольшой тяжести впервые, загладил причиненный вред и даже оказал благотворительную помощь филиалу «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностям». Суд согласился.
алкоголь
торговля
спиртное
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