Ельчанин попался на торговле опасным самогоном

Самогонщика оштрафовали.

Елецкий городской суд Липецкой области прекратил уголовное дело в отношении самогонщика, обвиняемого в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Но ельчанина оштрафовали на 15 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин продал знакомому спиртной напиток домашней выработки, содержащий в своем составе этиллактат и фенилэтанол, которые относятся к числу умеренно опасных веществ (третьему классу опасности). Употребление такого напитка, по заключению экспертов, является опасным для жизни и здоровья.Самогонщик и его адвокат заявили ходатайство об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера — судебного штрафа. Они аргументировали это тем, что мужчина совершил преступление небольшой тяжести впервые, загладил причиненный вред и даже оказал благотворительную помощь филиалу «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностям». Суд согласился.