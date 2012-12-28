26-летний липчанин перевёл «сотруднику биржи» больше 1,8 миллиона рублей

А в Грязях 19-летний парень отправил мошенникам 875 000 рублей.

24 апреля в отдел полиции №7 обратился 26-летний мужчина, который с 14 марта по 19 апреля пытался заработать на инвестициях.— Липчанин перевёл «сотруднику биржи» больше 1,8 миллиона рублей, но потом понял, что его обманули, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.57-летнего липчанина 23 апреля обманули под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита на его имя. Мужчина испугался и перевёл через банкомат на «безопасный счёт» 650 000 рублей.В Грязях 19-летний парень с 18 по 19 апреля перевёл мошенникам 875 000 рублей. Он пытался сохранить свои средства от посягательств третьих лиц. 24 апреля молодой человек пришёл в полицию.