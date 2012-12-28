Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В ближайшие дни ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
Погода в Липецке
В «Елецком» найден второй труп за неделю
Происшествия
В центре Липецка на Советской горела квартира: эвакуированы 5 человек
Происшествия
За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
Происшествия
Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
Общество
В подвале жилого дома прохудилась канализационная труба
Общество
Роман Ченцов о мозаичном подземном переходе у Нижнего парка: «Это наша история. И ее нужно сохранить»
Общество
Липецкая вечЁрка: уничтожение четырех БПЛА, 30-метровая георгиевская лента и заморозки
Общество
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Общество
В Липецкой области — последний по-летнему жаркий день апреля
Погода в Липецке
Читать все
ФСБ сообщила о предотвращении поджога в Липецке здания исполкома политической партии
Происшествия
26-летний липчанин перевёл «сотруднику биржи» больше 1,8 миллиона рублей
Происшествия
Четверых липецких нелегалов депортировали из России
Происшествия
Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин
Происшествия
В Липецкой области дорожали овощи и рыба, дешевели сливочное масло и рис
Экономика
Жители Дачного и 10 Шахты рассказывают о великой засухе
Общество
51-летний мужчина погиб при пожаре в Данкове
Происшествия
«Я думаю, что Арбитражный суд начнет трещать»
Общество
Ельчанин попался на торговле опасным самогоном
Происшествия
В Липецкой области от клещей пострадали 178 детей
Здоровье
Читать все
Происшествия
433
сегодня, 10:26
8

26-летний липчанин перевёл «сотруднику биржи» больше 1,8 миллиона рублей

А в Грязях 19-летний парень отправил мошенникам 875 000 рублей.

24 апреля в отдел полиции №7 обратился 26-летний мужчина, который с 14 марта по 19 апреля пытался заработать на инвестициях.

— Липчанин перевёл «сотруднику биржи» больше 1,8 миллиона рублей, но потом понял, что его обманули, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

57-летнего липчанина 23 апреля обманули под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита на его имя. Мужчина испугался и перевёл через банкомат на «безопасный счёт» 650 000 рублей.

В Грязях 19-летний парень с 18 по 19 апреля перевёл мошенникам 875 000 рублей. Он пытался сохранить свои средства от посягательств третьих лиц. 24 апреля молодой человек пришёл в полицию.
мошенничество
0
0
2
1
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
15 минут назад
"Инвесторы" - желание халявы вас быстро превращает в Буратин....Все вам "поле чудес" снится. Очнитесь уже !
Ответить
Это дропы
сегодня, 11:00
Ё-мАё, Сперва через них бабло прокрутили, а теперь они сказки про испуг лепят, что бы сойти с темы....
Ответить
Саечка
сегодня, 10:58
за испуг)))) Гы-гы-гы
Ответить
Ё-мАё
сегодня, 10:47
Инвесторы хреновы! Вот скажите мне, откуда у 26-летнего мужчины больше 1,8 миллиона рублей, а у 19-летнего парня 875 000 рублей??? Нет, я не считаю чужие деньги, просто пытаюсь понять!
Ответить
Антон
сегодня, 10:59
накопили. всего то по 38 тысяч откладывать каждый месяц в течении четырех лет. вот тебе и 1,8 миллиона рублей
Ответить
ну
сегодня, 10:53
для начала надо начать трудиться.
Ответить
Нервная мать
сегодня, 10:51
Родители дали обеспеченные и бабушки-дедушки. Тут все понятно, как раз. Ну 28- лет мог и сам немного заработать, добавить.
Ответить
свидетель
сегодня, 10:41
Это точно каким то образом связано с МММ!
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить