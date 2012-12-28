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сегодня, 10:26
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26-летний липчанин перевёл «сотруднику биржи» больше 1,8 миллиона рублей
А в Грязях 19-летний парень отправил мошенникам 875 000 рублей.
— Липчанин перевёл «сотруднику биржи» больше 1,8 миллиона рублей, но потом понял, что его обманули, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
57-летнего липчанина 23 апреля обманули под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита на его имя. Мужчина испугался и перевёл через банкомат на «безопасный счёт» 650 000 рублей.
В Грязях 19-летний парень с 18 по 19 апреля перевёл мошенникам 875 000 рублей. Он пытался сохранить свои средства от посягательств третьих лиц. 24 апреля молодой человек пришёл в полицию.
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