Жители Дачного и 10 Шахты рассказывают о великой засухе

В первом поселке воду отключали в понедельник, а на одной из улиц второго — перебои круглогодичны.

Жители поселков Дачный и 10-я Шахта завалили GOROD48 жалобами на отсутствие воды. Причем, в Дачном воды нет с понедельника (ее включают, но не на долго и она плохого качества), а на одной из улиц 10-й Шахты эта проблема круглогодичная.«Подвоза воды нет! Люди звонят в Росводоканал — там просто не берут трубки! В посёлке в основном пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Что делать тем, у кого грудные дети? Ни попить, ни приготовить покушать, ни помыть ребёнка. Вчера ночью включали воду на пару часов, но она красная, как томатный сок, давления воды хватило максимум на один-два этажа. Дети не могут посещать занятия в школе, из-за отсутствия воды (по требованиям СанПиНа)», — пишет жительница Дачного.«Это уже не крик это уже вопль. От РВК тишина и писали и звонили ситуация не меняется. Мы сидим без воды. Прошлые года воды не было только летом днём, на ночь хоть тоненькой струйкой бежала. В этом году нет воды и зимой ни днём, ни ночью. Элементарные вещи: приготовить, помыть посуду, искупаться и постирать не можем, потому что нет воды от слова совсем. Это просто ужас. Пожалуйста опубликуйте, может так ситуация изменится», — крик о помощи у улицы Садовой в 10 Шахте.В «РВК-Липецк» рассказали, что отключали воду в Дачном 22 и 23 апреля для устранения утечки из сети, а потом — для промывки трубопровода:«При этом в вечернее и ночное время подача воды возобновлялась. После ликвидации нештатной ситуации появилась мутность ресурса. Специалисты были вынуждены вновь ограничить подачу воды для промывки сетей. На время проведения работ подвоз воды был организован по заявкам потребителей. В ночь на 25 апреля ресурс был подан во все отключенные дома в полном объеме»,Что касается района 10-я шахта — «РВК-Липецк» водоснабжение в нем не ограничивал.«Несмотря на это, в Дачный и 10-ю шахту водоканалом будут направлены бригады для обследования сетей», — сообщили в пресс-службе компании.