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29 минут назад
1

В центре Липецка на Советской горела квартира: эвакуированы 5 человек

Тушили возгорание при помощи автолестницы.

Сегодня на девятом этаже дома по Советской, 68 горела квартира.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, из дома эвакуированы пять человек, при тушении пожара использовалась автолестница. Тушили возгорание на площади 15 квадратных метров четыре отделения пожарных.

Погибших и пострадавших нет.
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Комментарии (1)

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14 минут назад
пожар ни как не затронул горсовет ? Всё в порядке?
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