В центре Липецка на Советской горела квартира: эвакуированы 5 человек

Тушили возгорание при помощи автолестницы.

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Сегодня на девятом этаже дома по Советской, 68 горела квартира.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, из дома эвакуированы пять человек, при тушении пожара использовалась автолестница. Тушили возгорание на площади 15 квадратных метров четыре отделения пожарных.Погибших и пострадавших нет.