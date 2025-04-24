Сегодня в Липецке: битбокс, оскароносное кино, юбилей заповедника и сколько денег липчане тратят на репетиторов
Происшествия
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29 минут назад
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В центре Липецка на Советской горела квартира: эвакуированы 5 человек
Тушили возгорание при помощи автолестницы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, из дома эвакуированы пять человек, при тушении пожара использовалась автолестница. Тушили возгорание на площади 15 квадратных метров четыре отделения пожарных.
Погибших и пострадавших нет.
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