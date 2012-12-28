За упавшую на школьницу наледь собственница балкона получила обязательные работы и выплатит 1,2 миллиона
Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
Роман Ченцов о мозаичном подземном переходе у Нижнего парка: «Это наша история. И ее нужно сохранить»
Игорь Артамонов рассказал на Всероссийской конференции по демографии об уникальном липецком опыте
Происшествия
504
35 минут назад
2
Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин
Но суд женщина проиграла.
Женщина просто взяла шоколадку, посмотрела её и вернула на прилавок. А её ошибочно обвинили в краже, которую она не совершала. По словам покупательницы, обвинение причинило ей нравственные и физические страдания. Также досмотрели её вещи, в которых шоколад не обнаружили, но извинения не были принесены.
Покупательнице пришлось задержаться в магазине на время разборок: с её слов, в результате разморозился дорогостоящий лекарственный препарат, который при дальнейшем использовании оказался не эффективен, что привело к ухудшению здоровья женщины. А ещё ельчанка испытывала стыд, когда директор магазина и охранник осматривали ее сумки.
«Директор магазина признала тот факт, что предлагала оплатить шоколад. Но предъявить сумку к осмотру истцу она не предлагала, полицию не вызывала, никакие противоправные действия в отношении покупательницы не предпринимала. Ельчанка добровольно показала свои сумки, в которые директор заглянула», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы в Липецкой области.
То есть показывать сумки женщину никто не вынуждал. Доводы покупательницы были опровергнуты показаниями свидетеля и записями камер из торгового зала. Информация о том, что по вине работников магазина разморозился дорогостоящий препарат, также не нашла своего подтверждения.
В результате в удовлетворении иска покупательнице было отказано.
1
0
3
0
1
Комментарии (2)