Ельчанку ошибочно заподозрили в краже шоколадки: она подала в суд на магазин

Но суд женщина проиграла.

Елецкий городской суд рассмотрел иск покупательницы к директору магазина «Пятёрочка» о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда.Женщина просто взяла шоколадку, посмотрела её и вернула на прилавок. А её ошибочно обвинили в краже, которую она не совершала. По словам покупательницы, обвинение причинило ей нравственные и физические страдания. Также досмотрели её вещи, в которых шоколад не обнаружили, но извинения не были принесены.Покупательнице пришлось задержаться в магазине на время разборок: с её слов, в результате разморозился дорогостоящий лекарственный препарат, который при дальнейшем использовании оказался не эффективен, что привело к ухудшению здоровья женщины. А ещё ельчанка испытывала стыд, когда директор магазина и охранник осматривали ее сумки.«Директор магазина признала тот факт, что предлагала оплатить шоколад. Но предъявить сумку к осмотру истцу она не предлагала, полицию не вызывала, никакие противоправные действия в отношении покупательницы не предпринимала. Ельчанка добровольно показала свои сумки, в которые директор заглянула», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы в Липецкой области.То есть показывать сумки женщину никто не вынуждал. Доводы покупательницы были опровергнуты показаниями свидетеля и записями камер из торгового зала. Информация о том, что по вине работников магазина разморозился дорогостоящий препарат, также не нашла своего подтверждения.В результате в удовлетворении иска покупательнице было отказано.