Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород

Все самое главное про завершение рабочей недели.

Липецк накануне похолодания, сегодня последний относительно тёплый день - от +22 до +24 градусов. А вот осадки вернутся прямо сегодня: днём пройдёт небольшой дождь.











- пер. Вишневый, 1а.









Информации о плановых отключениях электричества на сегодня не поступало.









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 представляет спектакль «Русский роман» (16+).









Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в 18:00 ждёт в своих стенах не детей, а взрослого зрителя на спектакль «Восемь любящих женщин» (16+).









В программе произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка, а также современные композиции.









Футбол





Любители спорта сегодня могут сходить на Центральный стадион (ул. Первомайская, 59). В 13:00 дублёры липецкого «Металлурга» будут принимать резервный состав белгородского «Салюта» (6+)





Как говорят сами «надежды липецкого футбола», если не обыгрывать Белгород, стартовавший с двух поражения (как, впрочем, и мы), то тогда кого? Вход на матч бесплатный.





Кто куда на майские

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Депутатская, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;- ул. Московская, 141;Придётся терпеть без удобств и жителям частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.В пятницу у нас особенно оживлённое движение, а с обеда в городе пробка на пробке и пробкой погоняет. Выкрутиться из ситуации могут помочь «Яндекс-карты» и аналогичные приложения, с помощью которых можно найти лазейку на дорогах.В 17:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится торжественное открытие выставки художницы Татьяны Синицыной «Живопись с изнанки»Синицина живёт и работает в Электростали (Московская область), культивирует лоскутное шитьё, которое и будет представлено липецкой публике. С помощью лоскутков умудряется создавать пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, панно религиозного содержания. При этом использует сложную систему распределения каждого лоскутка, мастерски передавая всю палитру человеческих эмоций, состояний природы.Спектакль современного драматурга Марюса Ивашкявичуса посвящён величайшему романисту мира, мыслителю, философу Льву Толстому. На драматическую историю семьи писателя предлагают посмотреть зрителю сквозь взгляд его супруги Софьи Андреевны. Вся 48-летняя семейная жизнь, как на ладони — сближение, ревность, отдаление, одиночество, мнительность, взаимное непонимание, болезненное восприятие происходящего, непростые взаимоотношения с детьми и оставшиеся без ответов вопросы…В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?В Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 18:00 прозвучит русская песня (16+). С отчётным концертом «Душа народной песни» выступил коллектив ансамбля «Родные напевы».В областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Октябрьская, 54а) в 15:00 начнётся на гала-концерт областного конкурса академических хоров и ансамблейА в 18:00 липчан и гостей города порадует один из наиболее ярких коллективов ОЦКНТ – ансамбль народной песни «Тараторочки» (6+).Грядут майские праздники, которые в этом году будут отмечать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 50% липчан в опросе SuperJob рассказали, что проведут эти дни дома. Опрос показал падение популярности дачного отдыха среди наших земляков. На дачи, сады и огороды раньше ринулись бы до 90% опрошенных, а теперь – только 19%. На природу собираются 7% опрошенных.5% отправятся в путешествие по России, среди популярных направлений Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. За границу поедет только 1% - Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Абхазия.