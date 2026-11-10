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Общество
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сегодня, 10:49
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«Мовиста Регионы» должна навести порядок на трамвайном маршруте № 2 к концу ноября
Ради этой цели концессионер приостановил обновление путей на Новолипецке.
Этого не случилось, несмотря на то, что ежедневно у новой трамвайной ветки работают подрядчики концессионера. На это обратил внимание на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Михаил Щербаков. На что вице-мэр Павел Кузнецов ответил, что благоустройство прилегающей к трамвайным путям территории «Мовиста Регионы Липецк» обязано завершить до конца ноября. Чтобы успеть, подрядчики концессионера приостановили модернизацию путей на Новолипецке.
Мэр поинтересовался, сделано ли главное: переезды через трамвайные пути по ГОСТу? «Нужно к концу этой недели завершить все работы по асфальтированию». А присутствовавший на оперативке первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморёв спросил, сделаны ли нормальные заезды для машин через трамвайные пути в 8-й и 9-й микрорайоны с улицы Московской? На оба этих вопроса кураторы концессионера ответили «да».
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