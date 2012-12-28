Данковчанин заявил, что четверо вооружённых злодеев ломятся в его квартиру

Но это ему показалось. Мужчину оштрафовали за ложный вызов экстренных служб.

Житель Данковского округа оштрафован на 1000 рублей за ложный вызов экстренных служб (по статье 19.13 КоАП РФ).В августе пьяный данковчанин позвонил на номер «112» и заявил дежурному, что четверо мужчин, предположительно вооруженных, пытаются взломать дверь его квартиры. Но эта информация не подтвердилась.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Звонок в службу спасения он объяснил тем, что несколько недель беспробудно пил, и вооруженные злодеи ему показались.