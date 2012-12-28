«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Происшествия
173
28 минут назад
Данковчанин заявил, что четверо вооружённых злодеев ломятся в его квартиру
Но это ему показалось. Мужчину оштрафовали за ложный вызов экстренных служб.
В августе пьяный данковчанин позвонил на номер «112» и заявил дежурному, что четверо мужчин, предположительно вооруженных, пытаются взломать дверь его квартиры. Но эта информация не подтвердилась.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Звонок в службу спасения он объяснил тем, что несколько недель беспробудно пил, и вооруженные злодеи ему показались.
0
1
1
0
2
Комментарии