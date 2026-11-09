Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В стоящей на дороге машине обнаружили труп водителя
Происшествия
С Олега Донских взысканы почти 1,7 миллиарда рублей в пользу АО «Росагролизинг»
Происшествия
Гастрономический фестиваль «Доброе сало» отменён в Липецкой области
Общество
21-летний парень погиб за рулём «ВАЗа» при столкновении с деревом
Происшествия
Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей
Экономика
Зубной имплант мигрировал в верхнечелюстную пазуху: врачи достали его через нос
Здоровье
БПЛА самолетного типа перехвачены над областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: кому повысят зарплату в следующем году, денег меньше и это здорово!
Общество
18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
Происшествия
На сковороде загорелось масло: липчанка получила ожоги 14% поверхности тела
Здоровье
Читать все
Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей
Экономика
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
Общество
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Происшествия
С конца октября в Липецкой области зарегистрировано три случая бешенства животных
Общество
За неделю ОРВИ заболел 3231 человек
Здоровье
В Липецкой области сухо и до +7
Погода в Липецке
По делу о вестерне с погоней и стрельбой вынесен новый приговор
Происшествия
Жителей Липецкой области обманывали продавцы машины, ноутбука и криптовалюты
Происшествия
Сегодня в Липецке: день пианиста, битва за отпуск и какую льготу жалко давать беременным
Общество
Липецкая вечЁрка: дорожные ремонты продолжаются, 1,7 млрд с Олега Донских и какие школы отремонтируют в следующем году
Общество
Читать все
Общество
92
46 минут назад

Сегодня в Липецке: день пианиста, битва за отпуск и какую льготу жалко давать беременным

Нас ждут концерт, встреча с писателем и буйство воображения.

Дожди задерживаются

Погода будет точь-в-точь, как вчера: днем – от +4 до +6 градусов и без существенных осадков.

DSC_237412.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Гагарина, 113, 117, 117а, 119/1, 119/2;
- ул. Горького, 1;
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
- ул. Коммунальная, 14, 14а;
- ул. Космонавтов, 13;
- ул. М. И. Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20;
- ул. Октябрьская, 74;
- ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 37;
- ул. Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- пр-т Победы, 22;
- пл. Торговая 2, 4.

IMG_1465.jpg

Будут вынуждены терпеть неудобства и жители частного сектора на улице Б. Хмельницкого.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

– ул. А.Г. Стаханова, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34;
– ул. В. Музыки;
– ул. Катукова, 26, 28, 34а;
– ул. С. Тюленина;
– б-р им. Павла Шубина, 3, 5, 5а, 7, 9, 13а.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Заторы могут возникнуть в любое время то тут, то там. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».


Бензобак

За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reportsпредупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

photo_2026-11-09_07-32-06.jpg

По открытым источникам в виде электронной карты работают get–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Какой сегодня день…

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) пройдёт фортепианный концерт (12+).

g2QJ8re0FK1kWsE3XHPmzZDRgb3NVW0TdhUHcsFr47YTZ5Xy4Z9_tsNmDV6Q5hcSoRCq2ETc1OAhXioYnxhqGx4V.jpg

Здесь и вверху фото vk.ru/unionzal

Вы знаете, представители какой профессии сегодня отмечают свой праздник? Мы про День пианиста! В честь этого события один из лучших липецких мастеров Андрей Карпий своими «золотыми руками» исполнит произведения великого Ф. Шуберта. Сопровождать его исполнение будет проникновенный рассказ культуролога Юлии Моисеенко о жизни и творчестве гения.

Фильм, фильм… диафильм

В 18:33 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) состоится вечер диафильмов (6+).

Без имени12.jpg

Когда-то такими событиями ставилась знаменитая «Библиотека», после её закрытия эстафету приняло пространство-преемник. Диафильм – не музейный экспонат и это не вечер ностальгии для тех, кто застал СССР. Научно доказано, что «живые картинки» гораздо лучше развивают воображение у детей чем современные шедевры киноискусства, снятые по принципу: «замри и удивляйся». Как говорят устроители вечеров, разглядывающие картинки люди моментально включаются в действие – переживают, смеются и даже иногда хором подсказывают героем, что делать дальше.

«Стою перед вами – простой русский писатель…»

В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31) состоится встреча с писателем Александром Лапиным (12+).

UKQuy6fqXwt6eBtk4Qs5IZhfDMOt31ozq5ebGfeZ08c-Es1fNI7QBwDGVW-794WVuksj9gcZ6UXRbYA1If3N0lrV.jpg

Александр Лапин, фото vk.ru/id711741404

Живущий в Воронеже автор познакомит со своей новой книгой «Моменты истины». В сборник вошли повести и рассказы, которые поднимают важнейшие вопросы человеческой жизни: сохранение исторической памяти, нравственный выбор, связь поколений и ответственность перед собственной совестью.

Ёжик и огород

В 11:00 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) приглашает юных читателей на игровое и познавательное мероприятия «Вот так урожай» (0+).

UE41eF469E5Xacy5LhdBJnnfEVSkkJvGxpswFPsZcSNhqwt1RM7OL4fhTUC7Ey902w7HmTyVon5wIcQ0azwk5fGH.jpg

Фото vk.ru/childbook_lipetsk

Проект «БиблиоНяня» в основном рассчитан на малышей от 3 до 5 лет. Сегодня вместе с любопытным Ёжиком отправятся на огород и в сад, чтобы узнать, что растёт на грядках, а что — на деревьях. Будут играть и раскладывать овощи и фрукты по корзинкам и угадывать их на вкус. А ещё – почитают добрые истории о зверятах и в завершении смастерят собственную корзинку с осенними дарами.

Участие бесплатное по предварительной записи.

Беременных ценят, но денег не дадут

73% липчан поддерживают законопроект о переводе беременных женщин на удалённый формат, если характер их работы это допускает. Здесь наше общество поразительно гуманно!

2ggjcbx9i34s2wezodx4j11lhod8qcro.JPG

А вот в вопросе о повышении зарплат будущим роженицам мнения разделились: доплату беременным одобряют 37%, а категорически против – 33%. Ещё 30% дипломатично затруднились с ответом: Каким образом деторождение коррелирует с выполнением должностных обязанностей?!»; «Женщины без детей останутся в ущемленном положении»; «За роды уже и так много льгот!».

В отпуск идём…

42% липчан рассчитывают провести летом отпуск или, по крайней мере, большую его часть. Весной отдыхать собираются 11%, осенью — 9%, зимой — 6%. Еще 10% полагаются на график, который самостоятельно составит отдел кадров.

К слову, работодатели чаще подчинённых собираются брать паузу летом: в тёплое время уйдет отдыхать 47% начальства.

_DSC0839.JPG

Графики отпусков на 2027 год в большинстве липецких организаций составляются прямо сейчас.

Дорогие липчане! В нынешние времена особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить