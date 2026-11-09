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Общество
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46 минут назад
Сегодня в Липецке: день пианиста, битва за отпуск и какую льготу жалко давать беременным
Нас ждут концерт, встреча с писателем и буйство воображения.
Погода будет точь-в-точь, как вчера: днем – от +4 до +6 градусов и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гагарина, 113, 117, 117а, 119/1, 119/2;
- ул. Горького, 1;
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
- ул. Коммунальная, 14, 14а;
- ул. Космонавтов, 13;
- ул. М. И. Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20;
- ул. Октябрьская, 74;
- ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
- ул. Терешковой, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 37;
- ул. Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
- пр-т Победы, 22;
- пл. Торговая 2, 4.
Будут вынуждены терпеть неудобства и жители частного сектора на улице Б. Хмельницкого.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
– ул. А.Г. Стаханова, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34;
– ул. В. Музыки;
– ул. Катукова, 26, 28, 34а;
– ул. С. Тюленина;
– б-р им. Павла Шубина, 3, 5, 5а, 7, 9, 13а.
Пробки
Заторы могут возникнуть в любое время то тут, то там. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».
Бензобак
За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reportsпредупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Какой сегодня день…
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) пройдёт фортепианный концерт (12+).
Здесь и вверху фото vk.ru/unionzal
Вы знаете, представители какой профессии сегодня отмечают свой праздник? Мы про День пианиста! В честь этого события один из лучших липецких мастеров Андрей Карпий своими «золотыми руками» исполнит произведения великого Ф. Шуберта. Сопровождать его исполнение будет проникновенный рассказ культуролога Юлии Моисеенко о жизни и творчестве гения.
Фильм, фильм… диафильм
В 18:33 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) состоится вечер диафильмов (6+).
Когда-то такими событиями ставилась знаменитая «Библиотека», после её закрытия эстафету приняло пространство-преемник. Диафильм – не музейный экспонат и это не вечер ностальгии для тех, кто застал СССР. Научно доказано, что «живые картинки» гораздо лучше развивают воображение у детей чем современные шедевры киноискусства, снятые по принципу: «замри и удивляйся». Как говорят устроители вечеров, разглядывающие картинки люди моментально включаются в действие – переживают, смеются и даже иногда хором подсказывают героем, что делать дальше.
«Стою перед вами – простой русский писатель…»
В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31) состоится встреча с писателем Александром Лапиным (12+).
Александр Лапин, фото vk.ru/id711741404
Живущий в Воронеже автор познакомит со своей новой книгой «Моменты истины». В сборник вошли повести и рассказы, которые поднимают важнейшие вопросы человеческой жизни: сохранение исторической памяти, нравственный выбор, связь поколений и ответственность перед собственной совестью.
Ёжик и огород
В 11:00 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) приглашает юных читателей на игровое и познавательное мероприятия «Вот так урожай» (0+).
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Участие бесплатное по предварительной записи.
Беременных ценят, но денег не дадут
73% липчан поддерживают законопроект о переводе беременных женщин на удалённый формат, если характер их работы это допускает. Здесь наше общество поразительно гуманно!
А вот в вопросе о повышении зарплат будущим роженицам мнения разделились: доплату беременным одобряют 37%, а категорически против – 33%. Ещё 30% дипломатично затруднились с ответом: Каким образом деторождение коррелирует с выполнением должностных обязанностей?!»; «Женщины без детей останутся в ущемленном положении»; «За роды уже и так много льгот!».
В отпуск идём…
42% липчан рассчитывают провести летом отпуск или, по крайней мере, большую его часть. Весной отдыхать собираются 11%, осенью — 9%, зимой — 6%. Еще 10% полагаются на график, который самостоятельно составит отдел кадров.
К слову, работодатели чаще подчинённых собираются брать паузу летом: в тёплое время уйдет отдыхать 47% начальства.
Графики отпусков на 2027 год в большинстве липецких организаций составляются прямо сейчас.
Дорогие липчане! В нынешние времена особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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