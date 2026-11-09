Сегодня в Липецке: день пианиста, битва за отпуск и какую льготу жалко давать беременным

Нас ждут концерт, встреча с писателем и буйство воображения.

Погода будет точь-в-точь, как вчера: днем – от +4 до +6 градусов и без существенных осадков.









- пл. Торговая 2, 4.









– б-р им. Павла Шубина, 3, 5, 5а, 7, 9, 13а.









За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) пройдёт фортепианный концерт (12+).









Здесь и вверху фото vk.ru/unionzal

В 18:33 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп. 2, 3-й этаж) состоится вечер диафильмов (6+).









В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31) состоится встреча с писателем Александром Лапиным (12+).









Александр Лапин, фото vk.ru/id711741404

В 11:00 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) приглашает юных читателей на игровое и познавательное мероприятия «Вот так урожай» (0+).













Фото vk.ru/childbook_lipetsk





73% липчан поддерживают законопроект о переводе беременных женщин на удалённый формат, если характер их работы это допускает. Здесь наше общество поразительно гуманно!









К слову, работодатели чаще подчинённых собираются брать паузу летом: в тёплое время уйдет отдыхать 47% начальства.







