333 преступника разыскано в Липецкой области с начала года

Липецкие полицейские подвели итоги 10 месяцев работы.

Сегодня — День сотрудника органов внутренних дел. Липецкие полицейские рассказали об итогах своей работы.За 10 месяцев 2026 года сотрудники уголовного розыска раскрыли 1580 преступлений, разыскали 333 преступника, нашли 47 без вести пропавших граждан. Полицейские изъяли более 64 килограммов наркотиков.«Абсолютный результат достигнут в раскрытии убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, разбоев, налоговых преступлений, незаконных образований юридических лиц», — говорится в статистике, опубликованной УМВД РФ по Липецкой области.Госавтоинспекторы выявили 10 044 грубых нарушения Правил дорожного движения, за совершение которых лишают прав или помещают под административный арест.А подразделения по борьбе с киберпреступлениями остановили 29 преступных групп, изъяли 37 технических объектов, с помощью которых совершено 1500 преступлений.По результатам проверок липецких полицейских из страны выслано 242 иностранца, нарушивших миграционное законодательство.«За 10 месяцев года в области снизилось число зарегистрированных преступлений, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. Отмечен спад уличной и бытовой преступности», — добавили в полиции.