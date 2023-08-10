Общество
43 минуты назад
Не понеслись — ремонт моста на Р-119 под Липецком второй день подряд собирает пробку
10 802
Вчерашние пробки у Сселковской развязки, где идет ремонт моста, продолжились сегодня утром.
По сообщениям липчан, жителей пригородов и Грязей, чтобы попасть утром в город им пришлось потратить больше обычного времени. Так, пробка от дамбы Матырского водохранилища и до подъезда к мосту вытянулась на 1,4 километра.
Уже не первый час на сервисе Яндекса краснеет пробка от поворота на СНТ «Мелиоратор» до моста протяженностью 3,9 километра. А преодолеть этот участок и добраться до первой остановки на улице Баумана в Липецке, по расчетам системы пробок, можно за оптимистичную 51 минуту.
Время проезда сселковской пробки протяженностью около 3,5 километра до первой остановки на улице Баумана в Липецке тот же сервис оценивает в 30 минут. Но об этом говорит сервис, а водители могут поделиться своими замерами в комментариях к новости.
По сообщениям липчан, жителей пригородов и Грязей, чтобы попасть утром в город им пришлось потратить больше обычного времени. Так, пробка от дамбы Матырского водохранилища и до подъезда к мосту вытянулась на 1,4 километра.
Уже не первый час на сервисе Яндекса краснеет пробка от поворота на СНТ «Мелиоратор» до моста протяженностью 3,9 километра. А преодолеть этот участок и добраться до первой остановки на улице Баумана в Липецке, по расчетам системы пробок, можно за оптимистичную 51 минуту.
Время проезда сселковской пробки протяженностью около 3,5 километра до первой остановки на улице Баумана в Липецке тот же сервис оценивает в 30 минут. Но об этом говорит сервис, а водители могут поделиться своими замерами в комментариях к новости.
10 802
Горе горькое
Клара
Лариса
Липецк
Роман
Animal planet.
Избиратель
Гость
Александр Л.
А ну