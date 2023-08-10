Общество

43 минуты назад

Не понеслись — ремонт моста на Р-119 под Липецком второй день подряд собирает пробку

10 802
#пробка #затор #ремонт дорог #мост
3
Не понеслись — ремонт моста на Р-119 под Липецком второй день подряд собирает пробку
Вчерашние пробки у Сселковской развязки, где идет ремонт моста, продолжились сегодня утром.

По сообщениям липчан, жителей пригородов и Грязей, чтобы попасть утром в город им пришлось потратить больше обычного времени. Так, пробка от дамбы Матырского водохранилища и до подъезда к мосту вытянулась на 1,4 километра.

Снимок экрана 2023-08-10 в 09.04.03.png

Уже не первый час на сервисе Яндекса краснеет пробка от поворота на СНТ «Мелиоратор» до моста протяженностью 3,9 километра. А преодолеть этот участок и добраться до первой остановки на улице Баумана в Липецке, по расчетам системы пробок, можно за оптимистичную 51 минуту. 

Снимок экрана 2023-08-10 в 09.15.47.png

Время проезда сселковской пробки протяженностью около 3,5 километра до первой остановки на улице Баумана в Липецке тот же сервис оценивает в 30 минут. Но об этом говорит сервис, а водители могут поделиться своими замерами в комментариях к новости.
10 802
#пробка #затор #ремонт дорог #мост
3

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Горе горькое

1 минуту назад
Начиная одновременно ремонт двух мостов, даже ученик начальной школы должен был бы предположить, что автомобильные пробки неизбежны и нужно, как минимум, предусмотреть варианты объезда, которые заранее должны быть доведены до граждан. Это азбука. Но для нынешних чиновников это непостижимые материи. Если человек купил диплом инженера, но работает в Пятерочки мерчендайзером, это плохо, но не страшно. А вот если он станет работать инженером, беда неизбежна.
ответить

Клара

2 минуты назад
терпите и молчите терпилы
ответить

Лариса

5 минут назад
Вчера вечером добирались с улицы Баумана до сселок 3ч15мин.это просто ужас. Откройте старую дорогу, пока идёт ремонт. Нельзя так издеваться над людьми! Где ГИБДД, где администрация? Почему никто не реагирует, как люди мучаются.
ответить

Липецк

5 минут назад
А, интересно что будет завтра вечером, и в субботу утром, и в воскресенье.
ответить

Роман

7 минут назад
Город48, какие 30 минут? Пишите правду, а не бред. Сегодня с Сселок с 7 утра ехали, более 2х часов стояли в пробке, до пионерлагерей!!!
ответить

Animal planet.

9 минут назад
А если приспичит,куда бежать в пробке?
ответить

Избиратель

11 минут назад
Александр Л., поддерживаю открытие прямого выезда со Сселок, не только временно, на постоянной основе.
ответить

Гость

20 минут назад
Почему второй день ни власти , ни гибдд не решают эту проблему? Ведь ни на работу , ни снабжение, ни скорая вовремя не доберётся? Тысячи людей оказались в сущности в ловушке. Нужно просматривать объездные пути, прежде чем перекрывать такие объекты.
ответить

Александр Л.

21 минуту назад
Это ужас, вчера вечером почти 3 часа простоял по дороге домой, сегодня утром выехал раньше обычного и все равно попал в пробку на 1,3 часа (ехал из Плеханова в Липецк). Как готовились к ремонту большой вопрос! При этом ремонт, как я понял, не круглосуточный... Может стоило старую дорогу с Ссёлок открыть временно, чтобы хоть чуть поток разгрузить???
ответить

А ну

22 минуты назад
Все на триатлон! Бегать, плавать и на велосипеде!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Депутат Светлана Тюнина: «Сокол — это свой мир!»
#Липецкий горсовет
Депутат Светлана Тюнина: «Сокол — это свой мир!»

31 минуту назад

Общество
Сегодня в Липецке: встреча с писателем и чем липчане шокируют работодателей на собеседованиях
#Сегодня в Липецке
7
Сегодня в Липецке: встреча с писателем и чем липчане шокируют работодателей на собеседованиях

сегодня, 07:00

Общество
«Я на дачу ехал плача»: ремонты мостов под Липецком и в Грязях вызвали дорожный коллапс
#дорожный ремонт #мост
67
«Я на дачу ехал плача»: ремонты мостов под Липецком и в Грязях вызвали дорожный коллапс

вчера, 23:59

Общество
Липецкая вечЁрка: банкротство садоводства, школьный конфликт и отставка гендиректора «Металлурга»
#вечЁрка #банкротство #школа
4
Липецкая вечЁрка: банкротство садоводства, школьный конфликт и отставка гендиректора «Металлурга»

вчера, 20:23

Общество
В Липецке холодную воду отключат на 15 улицах, свет — на девяти
#отключения
3
В Липецке холодную воду отключат на 15 улицах, свет — на девяти

вчера, 17:48

Общество
Многокилометровые пробки образовались из-за ремонта моста у Сселковской развязки
#ремонт
153
Многокилометровые пробки образовались из-за ремонта моста у Сселковской развязки

вчера, 17:09

Общество