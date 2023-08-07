Липецкая вечЁрка: жертвы жары, скандал на пляже и покусанные пауками

Сегодня, 7 августа, стало известно, что за выходные два человека утонули, а один скончался на берегу, на пляже «Галичья гора» мужчины и дети поскандалили из-за надувного матраса, и четверых липчан покусали пауки.





На трагическую статистику, понятное дело, повлияла изнуряющая жара. Между тем синоптики температурных рекордов не зафиксировали. Все они были побиты в 2010 году, когда столбики термометров поднимались до +38 градусов.



Особенно тяжело приходится тем, кто пользуется общественным транспортом — только



Представители городского департамента транспорта еженедельно проверяют работоспособность систем вентиляции в подвижном составе. А липчане, ежедневно тестирующие городские автобусы, поделились впечатлениями от поездок в комментариях. Оказывается в некоторых автобусах не то, что кондиционеры не включают, печки до сих пор не выключили!



— 4 августа ехала в муниципальном автобусе №2 с Сокола, можно просто умереть, какой кондиционер — водитель печку включил, а сегодня ехала опять же с Сокола на №300 и тоже с печкой, это что такое издевательство над людьми? Кто-нибудь будет проверять транспорт? — доложил Неравнодушный.



На пляже «Галичья гора» в субботу произошел



В конфликте сейчас разбирается полиция. Материал нашел отклик у читателей GOROD48, они оставили под ним более сотни комментариев.



— Знаете, я видела подобную картину там же, где чужие дети познакомились и подружились, играли на пляже и в воде вместе, а потом что-то пошло не по их и началась перепалка, кидание грязью, крики, беготня среди отдыхающих с песком в глаза. И никто не встал и не начал их пинать. Это всё к тому, что дети сами разберутся. Им нужно только помочь решить спор, приструнив все стороны и разобравшись. А махать кулаками и пинать детей ногами — ну значит маме поклон за такое воспитание! — написала Мама.



— Всё хороши. Ну взрослому надо думать своей головой, что он делает. А маме надо бы воспитывать своих отроков. Но боюсь в 13 лет уже поздно, — считает Кутерьма.



— Не оправдываю тех, кто распускает руки, но что значит они захотели попрыгать на чужом матрасе, а потом что-то сказали. Думаю, они и папашкам что-то сказали, все знают, как сейчас себя ведут подростки, а папашки, наотдыхавшись, не подрассчитали с ответом. Теперь эти тринадцатилетние подумают в другой раз, кому и что говорить, — добавила Ольга.



Еще одна ссора уже дошла до суда. 25-летнюю липчанку оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление бывшей лучшей подругин. Молодая женщина выложила в соцсети «ВКонтакте» новую фотографию, на которой заметно похорошела, а подруга не смогла сдержать зависти и написала гадости.



— А вот в министерстве культуры нашей РФ говорят, что народ стал забывать родной язык. Враньё и клевета! — съехидничал Фокс.



Трое мужчин и одна женщина пострадали от кого бы вы думали — от пауков!



Завтра, наконец-то, жара начнет спадать. Хотя до прохладных дней еще далеко. Синоптики Прошедшие выходные выдались жаркими во всех смыслах. Температура воздуха уверенно перевалила за 30 градусов, а спасатели вытащили из воды 35 человек , в том числе 11 детей. Два человека утонули, один умер на берегу . Это притом, что с начала лета до конца прошлой недели утонувших было двое.На трагическую статистику, понятное дело, повлияла изнуряющая жара. Между тем синоптики температурных рекордов не зафиксировали. Все они были побиты в 2010 году, когда столбики термометров поднимались до +38 градусов.Особенно тяжело приходится тем, кто пользуется общественным транспортом — только четверть муниципальных автобусов оснащена кондиционерами . В остальных салон вентилируется при помощи открытых люков и окон.Представители городского департамента транспорта еженедельно проверяют работоспособность систем вентиляции в подвижном составе. А липчане, ежедневно тестирующие городские автобусы, поделились впечатлениями от поездок в комментариях. Оказывается в некоторых автобусах не то, что кондиционеры не включают, печки до сих пор не выключили!— 4 августа ехала в муниципальном автобусе №2 с Сокола, можно просто умереть, какой кондиционер — водитель печку включил, а сегодня ехала опять же с Сокола на №300 и тоже с печкой, это что такое издевательство над людьми? Кто-нибудь будет проверять транспорт? — доложилНа пляже «Галичья гора» в субботу произошел конфликт из-за надувного матраса . По словам матери одного из его участников, Натальи Лариной, ее 13-тние сын и племянник захотели поплавать на чужом матрасе, но ребенок-хозяин водной игрушки им отказал. Подростку сказали что-то обидное и он пригласил на разборки родителей. В результате сына и племянника Натальи избили мужчины, а женщина получила удар в глаз.В конфликте сейчас разбирается полиция. Материал нашел отклик у читателей GOROD48, они оставили под ним более сотни комментариев.— Знаете, я видела подобную картину там же, где чужие дети познакомились и подружились, играли на пляже и в воде вместе, а потом что-то пошло не по их и началась перепалка, кидание грязью, крики, беготня среди отдыхающих с песком в глаза. И никто не встал и не начал их пинать. Это всё к тому, что дети сами разберутся. Им нужно только помочь решить спор, приструнив все стороны и разобравшись. А махать кулаками и пинать детей ногами — ну значит маме поклон за такое воспитание! — написала— Всё хороши. Ну взрослому надо думать своей головой, что он делает. А маме надо бы воспитывать своих отроков. Но боюсь в 13 лет уже поздно, — считает— Не оправдываю тех, кто распускает руки, но что значит они захотели попрыгать на чужом матрасе, а потом что-то сказали. Думаю, они и папашкам что-то сказали, все знают, как сейчас себя ведут подростки, а папашки, наотдыхавшись, не подрассчитали с ответом. Теперь эти тринадцатилетние подумают в другой раз, кому и что говорить, — добавилаЕще одна ссора уже дошла до суда. 25-летнюю липчанку оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление бывшей лучшей подругин. Молодая женщина выложила в соцсети «ВКонтакте» новую фотографию, на которой заметно похорошела, а подруга не смогла сдержать зависти и написала гадости. Суду пришлось ис пользовать филологическую экспертизу. — А вот в министерстве культуры нашей РФ говорят, что народ стал забывать родной язык. Враньё и клевета! — съехидничалТрое мужчин и одна женщина пострадали от кого бы вы думали — от пауков! Членистоногие их покусали . Нападения происходили на дачах или в частных домах, когда люди надевали брошенные на земле перчатки для работы. Один из мужчин придавил паука во сне. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, но до госпитализации дело не дошло.Завтра, наконец-то, жара начнет спадать. Хотя до прохладных дней еще далеко. Синоптики прогнозируют до +29 градусов.