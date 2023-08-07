Общество

сегодня, 10:17

Четверо липчан покусаны ядовитыми пауками

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#паук #отравление
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Четверо липчан покусаны ядовитыми пауками

Укушенные обратились в больницу с отравлением ядом животного происхождения.

За минувшие три дня в Липецкой области c укусами пауков обратились в больницу четыре человека. У всех врачи диагностировали отравление ядом животного происхождения.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, от укусов пауков пострадали женщина и трое мужчин. После осмотра они отказались от госпитализации, получив рекомендации по лечению.

Женщина столкнулась с пауком у себя во дворе — она живёт в частном доме. Мужчины же пострадали от пауков на даче.

В основном, пауки кусали липчан, когда те надевали брошенные на земле перчатки для работы. Кто-то придавил паука во время сна на даче.

Сразу после встречи с пауками пациенты почувствовали острую боль в месте укуса и увидели рядом членистоногих. После на месте укуса возникла отёчность и гиперемия — покраснение кожи.

Врачи рекомендуют соблюдать осторожность во время работы и отдыха на даче. При пребывании за городом также рекомендуется проверять одежду, обувь и головные уборы.

Ежегодно с укусами пауков в токсикологию обращаются несколько человек. В основном, активность пауки начинают проявлять с наступлением жары. Помимо отравления ядом животного происхождения, при таких укусах также может возникать аллергическая реакция.
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#паук #отравление
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Комментарии (3)

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Осторожней

13 минут назад
Очень опасные укусы, реакция ужасная, к врачу обязательно!
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Спайдермен

53 минуты назад
Это оговор. Езжайте на дачи и ничего не бойтесь.
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Ядовитыми?!

сегодня, 10:42
Теперь она станут Человеком Пауком
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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