Четверо липчан покусаны ядовитыми пауками

Укушенные обратились в больницу с отравлением ядом животного происхождения.

За минувшие три дня в Липецкой области c укусами пауков обратились в больницу четыре человека. У всех врачи диагностировали отравление ядом животного происхождения.



Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, от укусов пауков пострадали женщина и трое мужчин. После осмотра они отказались от госпитализации, получив рекомендации по лечению.



Женщина столкнулась с пауком у себя во дворе — она живёт в частном доме. Мужчины же пострадали от пауков на даче.



В основном, пауки кусали липчан, когда те надевали брошенные на земле перчатки для работы. Кто-то придавил паука во время сна на даче.



Сразу после встречи с пауками пациенты почувствовали острую боль в месте укуса и увидели рядом членистоногих. После на месте укуса возникла отёчность и гиперемия — покраснение кожи.



Врачи рекомендуют соблюдать осторожность во время работы и отдыха на даче. При пребывании за городом также рекомендуется проверять одежду, обувь и головные уборы.



Ежегодно с укусами пауков в токсикологию обращаются несколько человек. В основном, активность пауки начинают проявлять с наступлением жары. Помимо отравления ядом животного происхождения, при таких укусах также может возникать аллергическая реакция.

