Жаркие выходные: на пляжах области спасены 35 человек, 11 из них — дети

С 5 по 6 августа на пляжах Липецкой области спасены 35 человек, 11 из них — дети. Первая помощь оказывалась более 170 раз. Наибольшее количество обращений к спасателям за помощью зафиксировано на Центральном пляже города Липецка. Такие цифры сегодня приводит управление государственной противопожарной спасательной службы.



Спасатели управления дежурили на 11 официальных пляжах области в усиленном режиме. 5 августа они зафиксировали рекордное число отдыхающих на водоемах региона – более 3 000 человек.



5 августа в Липецке на Левобережном спасатели вытащили из воды 29-летнюю девушку, на Центральном пляже — 25-летнего парня. Еще одну беду спасатели предотвратили в Задонске. Там сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №1 помогли выбраться из воды 58-летней женщине и ее 7-летнему внуку. Мальчика на надувном круге понесло по течению, ему на помощь бросилась бабушка, но не рассчитала сил.



6 августа на пляже ЛТЗ спасатели достали из воды 14-летнюю девочку, которая заплыла за буйки, но на обратный путь у нее не хватило сил.

Из пруда в селе Фащевка очевидцы извлекли мужчину, которому стало плохо в воде.





