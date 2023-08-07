Общество

30 минут назад

За выходные в Липецкой области утонули два человека, еще один умер на берегу

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#утонувшие
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За выходные в Липецкой области утонули два человека, еще один умер на берегу

С начала лета и до конца прошлой недели утонувших было двое.

По данным полиции и службы скорой помощи, за жаркие выходные в Липецкой области утонули два человека: в Липецке на Новолипецком пляже и  в пруду села Новоуглянка, Усманского района. В селе Фащевка Грязинского района умер извлеченный из местного пруда мужчина.

Скорую помощь жители Липецкой области вызывали около 1100 раз за сутки. Такая цифра не выше, чем в обычные дни. Не обращались в скорую и пострадавшие от солнечных ожогов, рассказал GOROD48 главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский.

Небольшой рост вызовов, примерно на 10%, отмечен воскресным вечером. Люди возвращались из мест отдыха и вызывали врачей к больным респираторными заболеваниями или с гипертоническими кризами.

Александр Игнатовский рекомендовал стараться не находиться на жаре, носить светлую одежду из натуральных материалов, пить побольше жидкости, не употреблять алкоголь, соблюдать правила безопасности на пляжах и избегать высоких физических и психологических нагрузок.
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#утонувшие
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