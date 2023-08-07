Завтра все еще теплее нормы, но уже в среду погода вернется к средним значениям

8 и 9 августа через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты, местами пройдут небольшие дожди. 10 августа атмосферное давление начнет расти, погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 августа - 24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 9 и 10 августа – 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +18 до +23 градусов, днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +19 до +21 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.



День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 5 градусов тепла.



