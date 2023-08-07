Происшествия

44 минуты назад

«Если фильтр убрать, можно умереть, увидев этого крокодила!»: 25-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление подруги

6 836
#оскорбление
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«Если фильтр убрать, можно умереть, увидев этого крокодила!»: 25-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление подруги

В ссоре лучших подруг разбирались филолог и прокуратура: дошло до открытых оскорблений в соцсети.

25-летнюю липчанку оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление бывшей лучшей подруги в социальной сети «ВКонтакте». Женщины долгое время дружили, вместе гуляли и отдыхали. Но потом по какой-то причине крепко поссорились. После этого 19 апреля одна из женщин выложила новую фотографию «ВКонтакте», на которой она заметно похорошела. А бывшая подруга вместо комплиментов начала осыпать ее в комментариях оскорблениями.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерпевшая сначала пыталась отвечать, а потом обратилась с жалобой на оскорбления в прокуратуру Левобережного района Липецка. Работники прокуратуры установили, что 25-летняя женщина оскорбляла бывшую подругу со своего рабочего и домашнего компьютера.

Разборки подруг проходили в группе «Подслушано Грязи». Комментатор под ником «Ефросинья М.» (это не настоящее имя женщины) написала под фотографией бывшей подруги фразы: «Если фильтр убрать, можно умереть, увидев этого крокодила! Пьянь конченная, шалава грязинская» и «Как ты пьешь, тебе жить осталось два выходных, чума пропитая».

20 апреля женщина продолжила комментировать фотографию бывшей подруги и перешла на мат.

Разбираться в тонкостях взаимоотношений молодых женщин был вынужден эксперт-филолог, которому пришлось трактовать с точки зрения морали фразы: «пьянь конченная», «шалава грязинская», «чума пропитая», «алкашка зассатая» и другие уже нецензурные выражения.

Эксперт пришёл к выводу, что в анализируемом контексте комментатор перешла на личность бывшей подруги, и, применив по отношению к ней подобного рода выражения, оскорбила ее честь и достоинство. Также филолог сделал вывод, что упомянутые выражения имеют негативную, причем весьма экспрессивную оценку личности с целью обидеть, задеть, унизить или оскорбить.

Итогом комментариев в «подслушке» стал сначала протокол по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление, совершенное публично с использованием сети «Интернет», а потом суд и штраф.

Добавим, что оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет в соответствии со статьёй 5.61 КоАП РФ административный штраф на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Также Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность потерпевшей стороны требовать компенсации морального вреда.
6 836
#оскорбление
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Комментарии (6)

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Тата

9 минут назад
Событий что ли нет других? Да каждый день в соц сетях люди пишут гадости друг другу и во всем этом копаться теперь? Раздули тему как бабки деревенские...
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Фокс

12 минут назад
А вот в министерстве культуры нашей РФ говорят, что народ стал забывать родной язык.... Враньё и клевета!
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Викторм

16 минут назад
Высоким штилем...
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Сергей

22 минуты назад
А кто определял, ЗАМЕТНОСТЬ ПОХОРОШЕНИЯ,тоже органы?!
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zzloyzz

28 минут назад
Интеллектуальный уровень оскорблявшей оставляет желать лучшего. Не могла левый аккаунт сделать.
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Гость

30 минут назад
У женщин нет мужчин, вот они с ума и сходят, был бы муж, дети, некогда было бы ерундой заниматься
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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