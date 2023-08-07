«Если фильтр убрать, можно умереть, увидев этого крокодила!»: 25-летнюю липчанку оштрафовали за оскорбление подруги

В ссоре лучших подруг разбирались филолог и прокуратура: дошло до открытых оскорблений в соцсети.

25-летнюю липчанку оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление бывшей лучшей подруги в социальной сети «ВКонтакте». Женщины долгое время дружили, вместе гуляли и отдыхали. Но потом по какой-то причине крепко поссорились. После этого 19 апреля одна из женщин выложила новую фотографию «ВКонтакте», на которой она заметно похорошела. А бывшая подруга вместо комплиментов начала осыпать ее в комментариях оскорблениями.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, потерпевшая сначала пыталась отвечать, а потом обратилась с жалобой на оскорбления в прокуратуру Левобережного района Липецка. Работники прокуратуры установили, что 25-летняя женщина оскорбляла бывшую подругу со своего рабочего и домашнего компьютера.



Разборки подруг проходили в группе «Подслушано Грязи». Комментатор под ником «Ефросинья М.» (это не настоящее имя женщины) написала под фотографией бывшей подруги фразы: «Если фильтр убрать, можно умереть, увидев этого крокодила! Пьянь конченная, шалава грязинская» и «Как ты пьешь, тебе жить осталось два выходных, чума пропитая».



20 апреля женщина продолжила комментировать фотографию бывшей подруги и перешла на мат.



Разбираться в тонкостях взаимоотношений молодых женщин был вынужден эксперт-филолог, которому пришлось трактовать с точки зрения морали фразы: «пьянь конченная», «шалава грязинская», «чума пропитая», «алкашка зассатая» и другие уже нецензурные выражения.



Эксперт пришёл к выводу, что в анализируемом контексте комментатор перешла на личность бывшей подруги, и, применив по отношению к ней подобного рода выражения, оскорбила ее честь и достоинство. Также филолог сделал вывод, что упомянутые выражения имеют негативную, причем весьма экспрессивную оценку личности с целью обидеть, задеть, унизить или оскорбить.



Итогом комментариев в «подслушке» стал сначала протокол по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление, совершенное публично с использованием сети «Интернет», а потом суд и штраф.



Добавим, что оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет в соответствии со статьёй 5.61 КоАП РФ административный штраф на граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.



Также Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность потерпевшей стороны требовать компенсации морального вреда.