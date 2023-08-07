Общество

25 минут назад

«На вход в вокзал очереди уже нет»

2 371
#вокзал #безопасность
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«На вход в вокзал очереди уже нет»

Начальник липецкого железнодорожного вокзала сообщила GOROD48 об открытии второго пункта досмотра пассажиров.

Июльская публикация GOROD48 о возмущенных длинной очередью пассажирах на входе в железнодорожный вокзал собрала более сотни таких же рассерженных комментариев наших читателей. Наша ли публикация или жалобы липчан в адрес руководства ОАО РЖД, но критика возымела действие: в выходные дни на входе в цокольный этаж вокзала появился второй пункт досмотра пассажиров.

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— Все, теперь у нас нет очереди на самый популярный поезд №70 «Липецк-Москва», а также на пользующиеся повышенным спросом проходящие поезда «Владикавказ – Москва» и «Нальчик – Москва», — сообщила GOROD48 начальник вокзала Маргарита Репченко.

Маргарита Репченко также ответила на вопрос о том, почему некоторых пассажиров направляют на пункт досмотра при выходе с перрона.

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Оказывается, в Ельце и на некоторых других станциях, как правило, небольших, в поезда до сих пор можно сесть без досмотра багажа. Поэтому тех пассажиров, которые выходят из поезда в Липецке и которые хотят по каким-то своим потребностям войти в здание вокзала, пропускают через пункт досмотра. Тем же, кто сразу идет на привокзальную площадь, сотрудники транспортной безопасности открывают калитки, расположенные по обе стороны здания вокзала.
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#вокзал #безопасность
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Комментарии (2)

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Спасибо Артамонову!

1 минуту назад
Как же теперь хорошо!
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Клуша

16 минут назад
все кругом в охранах калитках турникетах заборах камерах
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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