Общество

46 минут назад

«Такого беспорядка, как на вокзале в Липецке, я не видела нигде»

24 1593
#вокзал
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Липчане возмущены очередями при входе и при выходе с железнодорожного вокзала.

Весной вдоль железнодорожного вокзала Липецка появилась полукилометровая ограда. В комментарии GOROD48 службы корпоративных коммуникаций ЮВЖД объяснила, что забор построен «для предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта и обеспечения безопасности на территории вокзала». Также нам сообщили, что забор не будет препятствовать или ограничивать передвижение по пешеходному мосту, соединяющему Опытную станцию с привокзальной площадью. А в июне эту самую площадь от начала до конца перекопала «Квадра», которая тянет новый трубопровод от Привокзальной котельной к Быханову саду. Попасть на вокзал с того времени можно лишь по узкому строительному мостику над траншеей. 

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«Во вложении — фотографии, сделанные в 7 утра на железнодорожном вокзале. В 07:30 в Москву отправляется поезд из Липецка. Он не проходящий, полное заполнение. Я понимаю причину обнесения территории забором в целях безопасности, и я понимаю, что идет ремонт коммуникаций. Но одна рамка на входе — не понимаю! Очередь — от этой рамки через площадь, вдоль дороги. Люди с багажом, с детьми, кто-то лезет без очереди, потому что там есть и проходящие поезда. И это не аэропорт, куда надо приезжать за три часа. Моя дочь 27 июня приехала на вокзал в 7 утра и попала в эту очередь. Неужели нельзя для этого состава открывать утром вторую рамку? Я уже не говорю про безбарьерную среду, ведь по ступенькам надо подняться вверх, к рамке металлодетектора, а потом спуститься к составу по ступенькам вниз. И не дай бог, если состав подан на любой другой путь, кроме 12 (который первый). Почему на мосту через пути нет ничего удобного для подъема чемоданов и проезда инвалидной коляски?» — написал наш читатель.

Сегодня утром мы побывали на вокзале. В 07:00, за полчаса до отхода поезда №70 «Липецк-Москва», к единственной рамке на входе стояла длинная очередь. Люди были сосредоточены и злы. Но с  парой пассажиров поговорить все-таки удалось. 


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— Мне очевидно, что очередь не из-за узкого мостика над траншеей, а из-за того, что на вокзал можно попасть только через центральный вход с одной рамкой и одной лентой досмотра. Мосточек всего-навсего «упорядочивает» толпу, не более. Вот мы и стоим в ряд друг за дружкой! Вечером, когда этот 70-й поезд приезжает в Липецк, картина повторяется. С перрона на выход в город такая же очередь. Потому что выход там тоже один. Досмотр на выходе из поезда меня реально убивает. Такого даже в Москве нет — с перрона ты выходишь в город напрямую! Да, в метро тебя могут попросить положить чемодан на ленту. Но только чемодан! Ручную кладь никто не смотрит. Тут, блин, ты хоть даже если голышом приехал — стой в очереди. Просто дичь! — эмоционально говорит парень по имени Максим.

Липчанка Елена, проводившая на поезд внучку, фотографирует очередь. Говорит, что часто ездит по стране, но такого беспорядка, как на вокзале в Липецке, не видела нигде:

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— Я эти фотографии прикреплю к жалобе, которую отошлю в РЖД!

Молоденькая дежурная по вокзалу, изучив журналистское удостоверение, объясняет, что очередь собирает только 70-й поезд — он самый дешевый и билеты на него всегда распроданы. По ее мнению, пассажирам нужно быть дисциплинированными, являться на вокзал не за 15 минут от отхода поезда, а пораньше. И тогда обойдется без столпотворения.

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а на перроне — благодать!  

Но почему для пассажиров работает только один вход и один выход? Почему на вокзале — всего один пункт досмотра багажа, если входов на вокзал — два? Ответов на эти вопросы у дежурной нет. Обращайтесь, мол, к руководству в РЖД! Она лишь может предположить, что еще на один комплект оборудования для пунктов досмотра у госкомпании нет средств. Что же до маломобильных пассажиров, то один специальный подъемник опустит их на цокольный этаж, а другой поднимет на перрон.

— Для того, чтобы им воспользоваться, нужно всего лишь оставить заявку по нашему горячему телефону: 8-809-210-30-77. Более того, по просьбе таких пассажиров поезд подадут для их удобства на 12-й путь, то есть первый к перрону.

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Также дежурный по вокзалу сообщила, что «Квадра» уже закончила свои работы. Но мостик, по которому пассажиры и посетители попадают на вокзал, очевидно, останется на то время, пока подрядчик РЖД не отремонтирует привокзальную площадь.

P.S. На наш запрос о прокладке теплосети в «Квадре» ответили, что завершили все работы на привокзальной площади.

«Теплоэнергетики заменили 810 метров трубопровода, увеличив его диаметр. Новые трубы защищены железобетонными лотками, покрытыми двумя видами гидроизоляции и песчано-цементной стяжкой. Участок готов для дальнейших работ по благоустройству, которые проведут подрядчики ЮВЖД».
24 1593
#вокзал
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Комментарии (24)

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Гость

2 минуты назад
А что они всё в Москву прутся? Она не резиновая.
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Емеля

5 минут назад
Премудрый пескарь, мы сходили уже в 96ом.
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Житель

5 минут назад
Это забота о людях , вы не понимаете
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Викторм

6 минут назад
А еще они очень странно определяют пути для поездов. Популярные рейсы с кучей пассажиров останавливают на средних путях и толпы народа тащатся через мост, в то время на первом пути стоит какой-нибудь проходной с парой желающих сесть.
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Ну что тут скажешь

6 минут назад
все для людей
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Гость

7 минут назад
Animal planet., по вашему это "безопасность"? Я как раз думаю обратно!
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Премудрый пескарь

9 минут назад
А есть, ходить надо было до 2000 г. Когда дом сгорел, вызывать пожарных поздно. Увы!
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Чем сложнее

11 минут назад
Тем лучше
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А есть

13 минут назад
Премудрый пескарь, за кого голосовать?
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Павел

17 минут назад
Очень жаль, что забором испортили вокзал, до этого было очень удобно, подход свободный с любой стороны: и с остановки, и с парковки, и пешком с ближайших районов с любой стороны можно было свободно прийти на перрон. Теперь же с соблюдением всех формальностей только лишь теряется время.
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