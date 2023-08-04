Общество

сегодня, 13:41

Зона барбекю в парке Молодежный появится уже к новогодним праздникам

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#парк Молодежный #благоустройство
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Зона барбекю в парке Молодежный появится уже к новогодним праздникам

На 15 площадках можно будет готовить мясо, птицу, рыбу и овощи самостоятельно или же купить уже готовую еду.

К 1 сентября компания «Идеалстрой» должна сдать заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения в парке Молодежный, пешеходные и велосипедные дорожки. До официального окончания срока контракта на 54,2 млн рублей осталось меньше месяца. Успеет ли подрядчик закончить начатые в апреле работы?

В городском управлении строительства на этот вопрос ответили положительно.

Визуально подрядчику осталось заасфальтировать часть отсыпанных известковым щебнем пешеходных и велосипедных дорожек между улицей Катукова и оврагом. Потом там появятся 60 скамеек, 10 лежаков для загара, более сотни урн для мусора.

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Проект также предусматривает установку 119 опор, на каждой из которых по два светильника, и, кажется, все они уже стоят на своих местах. Заасфальтирована и площадка под детский игровой комплекс. К концу июля площадку накроют ковром из резиной крошки и позже, к ноябрю, смонтируют игровой оборудование.

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— На следующей неделе мы объявим торги на установку в парке детского комплекса, который победитель должен приобрести и собрать осенью, — сообщили GOROD48 в городском управлении строительства.

А уже к новогодним праздникам специализирующаяся на ресторанном бизнесе компания «Р-Групп» Павла Павлова откроет в парке мангальную зону: вымощенные под нее плиткой площадки также вошли в контракт с ООО «Идеалстрой».

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На небольших площадках — одно засыпанное щебнем место для мангала, на больших — три места под мангалы. Павел Павлов намеревается построить беседки. Одни будут рассчитаны на два-три человека, другие — на компании до 22 человек. В зоне барбекю установят бетонные столы для приготовления пищи, навесы для защиты от солнца. Предприниматель, сын липецкого «рыбного короля» Александра Павлова, говорит, что в мангальной зоне можно будет как готовить самостоятельно, так и получить полный пакет кейтеринговых услуг.

Напомним, что идея обустройства в парке зоны для приготовления мяса и овощей на открытом огне возникла летом 2019 года, когда в парке побывали врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда Игорь Артамонов отказал руководству «Ривьеры» в выделении четырех гектаров парка под вторую очередь торгово-развлекательного центра. А Евгению Уваркину он попросил расчистить парк от бурьяна и поросли, создать асфальтированные пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», обустроить зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский городок. Вчера, кстати, губернатор посетил строительную площадку в парке и, говорят, был доволен увиденным.

Этот парк мэрия благоустраивает частями. Первый этап благоустройства проведен в 2020 году. Тогда за 2,8 млн рублей на местах тропинок построили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, которые связали улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». В 2021 году, в первом общероссийском онлайн-голосовании Минстроя РФ по выбору территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» парк Молодежный занял первое место. Поэтому работы по его благоустройству продолжили в этом году.

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9 334
#парк Молодежный #благоустройство
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Комментарии (9)

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2 минуты назад
Лучше бы эту зону сделали за Елецким микр в районе пруда и вместе с благоустройством этой зоны сделать тротуарные пешеходные дорожки с Елецкого на Сырский
ответить

игорь

7 минут назад
правильно зачем достраивать Ледовый дворец лучше из парка сделать столовую
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О

9 минут назад
А туалеты в этой зоне предусмотрены?
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Арканзас

12 минут назад
Самое время для шашлыков, Зима, тихо падает снег и ты в ватнике с вилкой в руке в одной и стаканом в другой. Красота. Передайте еще привет за обалденные велосипедные дорожки на улицах Плеханова и Зегеля, такого столпотворения я не знал никогда, одни велосипедисты туда-сюда, туда-сюда, аж в глазах рябит.
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Мусор

13 минут назад
за барбекюрами кто убирать будет??
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Веселый

15 минут назад
Неужели сейчас нельзя поставить 20 мангалов ,на НЛМК ПОПРОСИТЕ рабочих,за 1 день поставят и зальют бетоном,что же какие то трудности постоянные ,ждать Китайского Нового Года.Хватит тендерить !
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Работягам

23 минуты назад
Отдыхать то и некогда! У менеджеров только одни деньги на у меня, свой бизнес.
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Елки - палки

24 минуты назад
Интересно , за чей счет все это благоустройство ? Сколько потрачено и будет ли это все во благо ?
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Один бизнес чиновников

сегодня, 13:44
Лучше бы медицину развивали!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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