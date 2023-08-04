Общество
сегодня, 13:41
Зона барбекю в парке Молодежный появится уже к новогодним праздникам
На 15 площадках можно будет готовить мясо, птицу, рыбу и овощи самостоятельно или же купить уже готовую еду.
К 1 сентября компания «Идеалстрой» должна сдать заказчику, МКУ «Управление строительства Липецка», сеть освещения в парке Молодежный, пешеходные и велосипедные дорожки. До официального окончания срока контракта на 54,2 млн рублей осталось меньше месяца. Успеет ли подрядчик закончить начатые в апреле работы?
В городском управлении строительства на этот вопрос ответили положительно.
Визуально подрядчику осталось заасфальтировать часть отсыпанных известковым щебнем пешеходных и велосипедных дорожек между улицей Катукова и оврагом. Потом там появятся 60 скамеек, 10 лежаков для загара, более сотни урн для мусора.
Проект также предусматривает установку 119 опор, на каждой из которых по два светильника, и, кажется, все они уже стоят на своих местах. Заасфальтирована и площадка под детский игровой комплекс. К концу июля площадку накроют ковром из резиной крошки и позже, к ноябрю, смонтируют игровой оборудование.
— На следующей неделе мы объявим торги на установку в парке детского комплекса, который победитель должен приобрести и собрать осенью, — сообщили GOROD48 в городском управлении строительства.
А уже к новогодним праздникам специализирующаяся на ресторанном бизнесе компания «Р-Групп» Павла Павлова откроет в парке мангальную зону: вымощенные под нее плиткой площадки также вошли в контракт с ООО «Идеалстрой».
На небольших площадках — одно засыпанное щебнем место для мангала, на больших — три места под мангалы. Павел Павлов намеревается построить беседки. Одни будут рассчитаны на два-три человека, другие — на компании до 22 человек. В зоне барбекю установят бетонные столы для приготовления пищи, навесы для защиты от солнца. Предприниматель, сын липецкого «рыбного короля» Александра Павлова, говорит, что в мангальной зоне можно будет как готовить самостоятельно, так и получить полный пакет кейтеринговых услуг.
Напомним, что идея обустройства в парке зоны для приготовления мяса и овощей на открытом огне возникла летом 2019 года, когда в парке побывали врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда Игорь Артамонов отказал руководству «Ривьеры» в выделении четырех гектаров парка под вторую очередь торгово-развлекательного центра. А Евгению Уваркину он попросил расчистить парк от бурьяна и поросли, создать асфальтированные пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», обустроить зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский городок. Вчера, кстати, губернатор посетил строительную площадку в парке и, говорят, был доволен увиденным.
Этот парк мэрия благоустраивает частями. Первый этап благоустройства проведен в 2020 году. Тогда за 2,8 млн рублей на местах тропинок построили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, которые связали улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». В 2021 году, в первом общероссийском онлайн-голосовании Минстроя РФ по выбору территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» парк Молодежный занял первое место. Поэтому работы по его благоустройству продолжили в этом году.
В городском управлении строительства на этот вопрос ответили положительно.
Визуально подрядчику осталось заасфальтировать часть отсыпанных известковым щебнем пешеходных и велосипедных дорожек между улицей Катукова и оврагом. Потом там появятся 60 скамеек, 10 лежаков для загара, более сотни урн для мусора.
Проект также предусматривает установку 119 опор, на каждой из которых по два светильника, и, кажется, все они уже стоят на своих местах. Заасфальтирована и площадка под детский игровой комплекс. К концу июля площадку накроют ковром из резиной крошки и позже, к ноябрю, смонтируют игровой оборудование.
— На следующей неделе мы объявим торги на установку в парке детского комплекса, который победитель должен приобрести и собрать осенью, — сообщили GOROD48 в городском управлении строительства.
А уже к новогодним праздникам специализирующаяся на ресторанном бизнесе компания «Р-Групп» Павла Павлова откроет в парке мангальную зону: вымощенные под нее плиткой площадки также вошли в контракт с ООО «Идеалстрой».
На небольших площадках — одно засыпанное щебнем место для мангала, на больших — три места под мангалы. Павел Павлов намеревается построить беседки. Одни будут рассчитаны на два-три человека, другие — на компании до 22 человек. В зоне барбекю установят бетонные столы для приготовления пищи, навесы для защиты от солнца. Предприниматель, сын липецкого «рыбного короля» Александра Павлова, говорит, что в мангальной зоне можно будет как готовить самостоятельно, так и получить полный пакет кейтеринговых услуг.
Напомним, что идея обустройства в парке зоны для приготовления мяса и овощей на открытом огне возникла летом 2019 года, когда в парке побывали врио губернатора Игорь Артамонов и глава Липецка Евгения Уваркина. Тогда Игорь Артамонов отказал руководству «Ривьеры» в выделении четырех гектаров парка под вторую очередь торгово-развлекательного центра. А Евгению Уваркину он попросил расчистить парк от бурьяна и поросли, создать асфальтированные пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», обустроить зону барбекю, оборудовать скейт-парк, сделать детский городок. Вчера, кстати, губернатор посетил строительную площадку в парке и, говорят, был доволен увиденным.
Этот парк мэрия благоустраивает частями. Первый этап благоустройства проведен в 2020 году. Тогда за 2,8 млн рублей на местах тропинок построили две асфальтированные дорожки общей длиной чуть более километра, которые связали улицы Катукова и Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера». В 2021 году, в первом общероссийском онлайн-голосовании Минстроя РФ по выбору территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» парк Молодежный занял первое место. Поэтому работы по его благоустройству продолжили в этом году.
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игорь
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