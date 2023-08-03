В Липецке соревновались со стаканом

Поездка с полным стаканом на крыше автомобиля стала самым зрелищным этапом конкурса на звание лучшего таксиста.

Сегодня в Липецке впервые состоялся региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России». Конкурс проводится уже в шестой раз. Его организаторы — общественный совет по развитию такси, министерство транспорта России и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.В состязаниях участвуют таксисты из 32 регионов страны. В Липецке — 15 водителей со стажем работы не менее трех лет, отсутствием штрафов за грубые нарушения ПДД в течение последнего года, официально трудоустроенные или работающие как индивидуальные предприниматели.Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического. Последний самый зрелищный. Водители должны показать мастерство фигурного вождения со стаканом воды на крыше автомобиля.— Водитель такси должен везти пассажира из точки А в точку В не только быстро и безопасно, но и комфортно, а комфорт достигается за счет плавности вождения. Чем больше воды в стакане участники конкурса привезут к финишу, тем комфортнее они бы везли условного пассажира, — так объяснил идею состязания руководитель проекта «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин.Организаторы уже сбились со счета, сколько стаканов разбито во время проведения конкурсов. Пока рекорд принадлежит таксистам из Красноярска, они разбили 12 стаканов. В Липецке предусмотрительно заготовили семь граненых стаканов.После проезда каждого участника стакан с водой взвешивали, чтобы определить, сколько жидкости разлилось.А крышу автомобиля (все ездили на одной и той же «Ладе Гранте») протирали. Трудностей водителям прибавила и жара. Наверное, поэтому сегодня было разбито четыре стакана.Победителем конкурса стал Николай Шишкин он получил 15 тысяч рублей. Второе место и 10 тысяч рублей достались Антону Попову. А третье и пять тысяч рублей Евгению Жилякову.Теперь Николай Шишкин будет представлять Липецкую область на всероссийском этапе конкурса и поборется за главный приз — новый автомобиль и 150 тысяч рублей.