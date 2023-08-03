Общество

сегодня, 16:00

В Липецке соревновались со стаканом

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#конкурс #такси
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Поездка с полным стаканом на крыше автомобиля стала самым зрелищным этапом конкурса на звание лучшего таксиста.

Сегодня в Липецке впервые состоялся региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России». Конкурс проводится уже в шестой раз. Его организаторы — общественный совет по развитию такси, министерство транспорта России и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

В состязаниях участвуют таксисты из 32 регионов страны. В Липецке — 15 водителей со стажем работы не менее трех лет, отсутствием штрафов за грубые нарушения ПДД в течение последнего года, официально трудоустроенные или работающие как индивидуальные предприниматели.



Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического. Последний самый зрелищный. Водители должны показать мастерство фигурного вождения со стаканом воды на крыше автомобиля.



— Водитель такси должен везти пассажира из точки А в точку В не только быстро и безопасно, но и комфортно, а комфорт достигается за счет плавности вождения. Чем больше воды в стакане участники конкурса привезут к финишу, тем комфортнее они бы везли условного пассажира, — так объяснил идею состязания руководитель проекта «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин.

Организаторы уже сбились со счета, сколько стаканов разбито во время проведения конкурсов. Пока рекорд принадлежит таксистам из Красноярска, они разбили 12 стаканов. В Липецке предусмотрительно заготовили семь граненых стаканов.



После проезда каждого участника стакан с водой взвешивали, чтобы определить, сколько жидкости разлилось.



А крышу автомобиля (все ездили на одной и той же «Ладе Гранте») протирали. Трудностей водителям прибавила и жара. Наверное, поэтому сегодня было разбито четыре стакана.

Победителем конкурса стал Николай Шишкин он получил 15 тысяч рублей. Второе место и 10 тысяч рублей достались Антону Попову.  А третье и пять тысяч рублей Евгению Жилякову.

Теперь Николай Шишкин будет представлять Липецкую область на всероссийском этапе конкурса и поборется за главный приз — новый автомобиль и 150 тысяч рублей.
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#конкурс #такси
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Комментарии (3)

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Фокс

22 минуты назад
Раньше на первом месте у врача был долг, а сейчас - долги-кредиты, которые надо оплачивать.
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Фокс

50 минут назад
Надо было цинковое корыто на крышу с водой взгромоздить, эта штука не разобьётся
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Ну, Ну..

сегодня, 16:04
Водителям автобусов такие тесты проводить необходимо!!!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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