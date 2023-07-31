В заключительном матче «Сокол» отыгрался на команде из «города невест»

На первый раз нашей команде придётся довольствоваться тем, что она не последняя в финальном турнире.

Липецкий «Сокол» всё-таки с высоко поднятой головой покинул Саранск, где завершился «Кубок регионов» РФС, в котором принимали участия сильнейшие любительские команды страны – чемпионы своих областей, краёв и республик, прошедшие специальный отбор.

Напомним, что липчане претендовали на выход в полуфинал, но проигрыш в последнем туре группового этапа «Жасмину» из Свердловской области – 2:4 перечеркнул все надежды. Липчане по разнице мячей опустились на последнее, 4-е место в своей группе и в заключительной игре им оставалось претендовать лишь на общее предпоследнее 7-е место в матче с аутсайдером другой группы «Фениксом» из Иваново.

В итоге последней командой финального турнира «Сокол» не стал, одержав победу – 5:2.

Героем встречи стал липецкий форвард Николай Лутовинов (на фото вверху). В первом тайме он дважды выводил нашу команду вперёд, но соперники отыгрывались, и на перерыв команды ушли при счёте – 2:2. На 56-й минуте Лутовинов оформил «хет-трик» и вновь склонил чащу весов в пользу «соколов», уже окончательно и бесповоротно. В оставшееся время два мяча забил Владислав Викулин – сначала он реализовал пенальти, а затем отличился и с игры.

«Сокол» впервые принимал участие в соревнованиях, пока довольствовался тем, что хотя бы стал не последним в финале.

Победителем «Кубка регионов-2023» стал «Строитель» из Каменска-Шахтинского (Ростовская область). В финальной игре на построенной к чемпионату мира-2018 «Мордовии-Арене» «строители» сначала не могли вскрыть оборону местного «МГУ-Талина» из Саранска, и на табло горели нули. Зато в дополнительные полчаса их прорвало – 3:0.

Результат следует признать закономерным. «Строитель» - это не областная команда, а лидер 3-го дивизиона ЮФО/СКФО, по статусу тоже любительского, но по уровню выше, чем у большинства соперников.



"Строитель" - чемпион. "Соколы" проиграли ему в группе - 1:2



Третье место занял «Кировец-ГУТИД»из Санкт-Петербурга, победивший «Жасмин» - 4:2.